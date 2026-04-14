里長「紅燈右轉」改罰600 開嗆檢舉人 影片曝光網全怒了
嘉義縣朴子市一名蘇姓里長近日因紅燈右轉遭檢舉闖紅燈，昨（13）日他在臉書、Threads發文透露申訴成功，嗆檢舉魔人若真的這麼有正義感，還不如去考警察正大光明執法，結果有民眾貼出事發當下影片，只見駕駛人在路口遇到紅燈停下，結果蘇姓里長從路肩處違規超車、紅燈右轉，曝光後引起討論，甚至有人質疑蘇姓里長的駕駛方式，根本是隨機殺人。
蘇姓里長昨日發文表示，現在很多正義魔人在車上裝行車紀錄器，看到一點狀況就檢舉，動不動就說別人闖紅燈，而他最近遭檢舉後親自跑一趟監理機關進行申訴，最終申訴成功，從「闖紅燈」改為「紅燈右轉」，裁罰新台幣600元。
蘇姓里長強調，他的駕駛行為並非「闖紅燈」，雖然確實有不妥，未來會小心注意，但檢舉者也不應亂扣帽子，嗆「這種行為，說是在維護正義，不如說是在找麻煩」、「如果真的這麼有正義感，拜託去考警察，站出來執法，光明正大，大家一定尊重。不要躲在螢幕後面，專做這種事情」。
然而，蘇姓里長發文時，連帶將公路局公文發出，其中包括採證影片網址，有民眾查詢後將影片貼在留言區，只見駕駛人行經朴子157縣道，因為山通路路口號誌轉變，檢舉人乖乖減速停等，結果蘇姓里長從路肩違規超車、紅燈右轉，駕駛人因此進行檢舉。
影片曝光後引起爭議，網友們怒嗆「開這樣還敢PO文，笑死」、「這樣還能申訴成功，台灣司法超讚」、「這種開車法根本是隨機殺人」、「這個影片應該要拿去里民中心放」、「難怪台灣交通30年不會進步」。
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