一里雲村跨界攝影展 以回憶療法體現「有溫度的」長照





【NOW健康 詹舒婷／新竹報導】當新生的純淨遇上歲月的底蘊，新竹頂級醫養園區「一里雲村」跨界攜手新生兒攝影領導品牌「辰妍國際×小詩琦映像館」，推出《循光兒行：回憶×新生兒攝影展》。本次展覽巧妙地將嬰兒化身為「長者的縮影」，透過復古場景與四季意象，重新演繹長輩們往昔的人生風景，這不僅是一場跨越時空的視覺盛宴，更結合了「回憶療法」的人文核心，成功透過影像藝術重新定義現代醫養與生命延續的和諧之美。



影像藝術走進一里雲村！喚起長輩快樂記憶 重現心中「黃金年代」



每一位新生命的降臨，都是對生命故事的溫柔續寫。展覽以「您走過的路，我正循著光延續下去」為核心理念 ，其靈感源自一里雲村對長者生命質感的深度洞察。我們深知，每位長者的人生都是由無數次啟程的道路、看過的風景，以及珍藏心底的回憶編織而成，那是一道道屬於自己的光。

▲《循光兒行：回憶×新生兒攝影展》將嬰兒化身為「長者的縮影」，透過復古場景與四季意象，重新演繹長輩們往昔的人生風景。（圖片／一里雲村醫養園區提供）



一里雲村表示，策展團隊精心策劃的場景，是為了喚起長輩潛意識中的快樂記憶。當長者看著照片中純淨的新生命，在自己熟悉的兒時背景中安穩入睡，這不僅是影像的疊合，更是生命經驗的共鳴與延續，也充分體現了一里雲村「以人為本、守護記憶」的服務核心理念。



走過四季特展隱喻生命歷程 傳達全生命週期看見生命的韌性



展覽特別規劃「走過四季」展區，將人生階段隱喻為春生、夏長、秋收、冬藏。從春日嫩芽般的初生，到冬日沈澱後的珍藏，透過色彩與光影的變化，陪伴長者回望自己波瀾壯闊或歲月靜好的一生。



這與一里雲村提供「全生命週期照顧」的目標不謀而合。園區深知，長者的「冬藏」階段並非終點，而是智慧沈澱後最優雅的綻放。透過互動式「花火樹」，觀展者可親手貼上象徵希望與回憶的種子，讓長輩感受到自己的生命故事正被社會溫柔地承接與傳承。



豐富長者心靈 藝文與醫養完美交織出「有溫度的」長照典範



「醫養不應只是生理上的照護，更應是心靈上的富足。」一里雲村透過此次合作，展現了超越傳統長照的格局。除了靜態展覽，園區同步推出結合「希望種子」手作盆栽與「四季紀錄」拓印等樂活課程，讓藝術參與轉化為延緩老化、促進社交的實務途徑。



主辦單位誠摯邀請民眾走進這道光，在新生兒的笑容與長者的回憶之間，找回生命最純粹的感動。現場特別設置「花火樹」互動牆，邀請觀展者親手貼上一抹象徵回憶與祝福的光點，讓點滴生命故事匯聚成最燦爛的記憶風景。（點看下方了解更多）





▲展場設置「花火樹」互動牆，邀請觀展者親手貼上一抹象徵回憶與祝福的光點，讓生命故事在光影中匯聚成溫暖而燦爛的記憶風景。（圖片／一里雲村醫養園區提供）



# 首圖來源／一里雲村醫養園區提供



