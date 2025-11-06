一里一台發電機 操作培訓開課

市府秘處在全市各區部署配置發電機，六日開始培訓各里的里幹事，研習正確的使用發電機防災技能。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

近來台灣各地的天災事故頻傳，台南市政府秘書處積極強化全市防災應變能量，全力推動「一里一台發電機」的部署，進行全市三十七區「發電機教學與操作訓練課程」，六日開始培訓，要求各據點能在災害停電發生時，即時維持緊急照明、抽水設備及通訊救援系統等關鍵設施的正常運作，建構更完善的城市防災網絡。

市長黃偉哲表示，面對日益嚴峻的極端氣候，強化基層社區的自我防護能力、建構韌性城市是市政推動的重要任務。「一里一台發電機」不僅是災害發生後提供緊急電力的後盾，更是維護民生運作、守護市民生命財產安全的關鍵，為防災與救災爭取寶貴時間。

秘書處黃國照處長指出，秘書處會同民政局及災害防救辦公室全面盤點現有資源並納入企業捐贈數量後，第一批於八月間緊急採購六十台發電機供受丹娜絲風災影響災情較嚴重的區公所調度利用；後續更統籌辦理四百七十四台發電機採購，全面補足各區里發電機需求的缺口，後續配置以一里一台為原則，並由區公所統一調度，以發揮最高的防災效能。

為確保災害發生時發電機能即刻發揮功能，秘書處六日在佳里區公所及十二月五日在南區區公所，舉辦兩場次專業教育訓練，課程內容涵蓋發電機的操作流程、注意事項、維護方式及緊急狀況排除等。

課程邀集各區里幹事與相關救災第一線人員參與，透過實務的操作演練，使參訓人員得以熟稔掌握啟動流程及安全操作要領，以利在面臨電力中斷時能迅速、正確的啟用設備，進而強化各區里自救能力。