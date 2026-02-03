一里45座廟！ 幸福里號稱「台中土地公廟密度最高」

台中市 / 綜合報導

台中大甲區的幸福里有多達45間土地公廟，號稱台中土地公廟密度最高的里，在農田、路口甚至學校周邊，走到哪都能看到土地公廟的身影，感受到土地公的好神力。幸福里里長說，因為早期幸福里居民以務農為主，腹地又大，居民住得分散，不少人會在自己的田邊搭建起土地公廟，祈求土地公保佑農作豐收，造就一里45座土地公廟的景象。

農地中央蓋起一棟紅屋頂的福德祠，裡面沒有神像，而是由四塊大石圍成中間放置一顆卵石，象徵福土地公神尊，再轉到路口轉角，這一座水泥磚造的福德祠，外牆漆上粉色油漆，燕尾式屋脊上，中央裝飾一顆紅色葫蘆，同樣供奉土地公，還有這間涼亭式的福德祠，已經有120年的歷史，廟內供奉兩尊土地公，廟外則擺放可愛的Q版神像，看起來好親民，這些福德祠都是在台中大甲的幸福里。

居民說：「是滿多的啦，走到每個地方都看得到。」幸福里的福德祠可不止這幾間，打開地圖查詢，顯示出來的福德祠就有24間，而根據地方文史工作者調查，幸福里的福德祠大大小小高達45間，堪稱全台中密度最高。

幸福里里長林晨彬說：「整個幸福里都是以務農為主，每個住戶分得比較散，土地公廟有些就是個人戶，他們就會在自己的家邊或是田邊，就會做一個小小的土地公廟。」里長說，幸福里腹地狹長，早期居民多以農業維生，許多人都會建起福德祠，祈求土地公保佑農作豐收，又在風水觀念中水代表財源，因此不少福德祠，前後幾乎都伴隨水溝或水路。

幸福里里長林晨彬說：「因為水代表財，土地公其實保佑大家也是有招財的意思，所以土地公廟的前面或是側邊，幾乎都有水溝。」一間間福德祠分布在田邊路口，走到哪都能看到土地公的身影，也讓人感受到幸福里滿滿的好神力。

