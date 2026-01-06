重低音穿腦！狗焦慮踱步.鄰店喊搬 酒吧業者致歉

高雄市 / 綜合報導

高雄前鎮一處公園內，可樂餅店的老闆控訴隔壁的酒吧，長期播放超大聲的重低音，一年下來他被吵到身心受創，連他的小狗都焦慮踱步常常生病，老闆已經決定要搬走！而酒吧業者終於道歉，強調未來不再播放重低音。

可樂餅店傳出音樂聲響，乍聽之下，還以為音樂是店內播的，但其實聲音，來自隔壁酒吧。監視器畫面，左邊是酒吧。右邊是可樂餅店，兩間地址隔一面牆的距離，酒吧持續高強度音樂輸出，讓可樂餅業者和店內狗狗，身心不適。

廣告 廣告

可樂餅店業者：「我個人的話是心悸，耳鳴，頭痛，然後手會一直發抖，狗狗會很焦慮一直走來走去。」

高雄前鎮台塑王氏昆仲公園內的這間可樂餅店，去年11月，隔壁進駐酒吧，業者控訴長期受噪音影響，離開店內必須在車上坐30分才能平復心跳，就連店狗都因為敏感、免疫量下降出現類感冒症狀，多次反映未果，已經決定搬家，但希望在這之前，對方高抬貴手。

可樂餅店業者說：「我們本來就有打算要搬家，只是他們的情況讓我們，必須加快步伐找到房子。」酒吧業者說：「不好意思，也非常對不起隔壁可樂餅店，已經確定我們之後不會找DJ，也不會再播重低音。」

酒吧業者道歉，並且在今(6)日到9日店內暫時停業要調整改善，而環保局接獲陳情以告知業者注意音量，後續若發現噪音超標經限期改善，仍超標將依違反噪音管制法處3千到3萬罰鍰。

原始連結







更多華視新聞報導

高雄酒吧耶誕派對噪音擾民 業者：調整音量改善

金紙店要求幫「分類」產品 志工控濫用愛心 業者致歉

棧貳庫酒吧爆衝突 男子疑酒後不滿被盯看動粗

