「重來一次絕不選公職」！24年公務員曝上班慘況：退休圖苟活

年金改革推動至今上路超過7年，「停砍公教年金」草案近期引起社會廣泛討論。一名公職資歷超過24年的網友，近日分享他的工作體悟，直言「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職。」，並不滿表示，除了福利與退休制度大不如前，連政府這個雇主對軍公教人員也是鄙視與壓迫，現在心態已是「妥妥地在職無目標、退休圖苟活」。

原PO在Dcard公職版以「如果人生重來，會再選擇公職嗎?」為題發文表示，他從踏入補習班第一天，到應考只有10個月，幸運上榜了，錄取率只有3.2%，入職後除了第一年新人拿乙，到現在都是考績甲等，拿過大功，今年剛升9職等，在別人眼中，自己的公職生涯算是很順利，也自信不是混吃等退休的米蟲。

但他接著沉痛表示，「但是如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職。福利與退休制度的大不如前，我想這些大家都很清楚明白了，不用再多做說明。」

但除了福利與退休制度，原PO稱，最重要的一點，就是政府這個雇主對軍公教人員的鄙視與壓迫，已經到了沒有最下限、只有更下限的程度，連帶整個社會對軍公教的仇視、輕侮氛圍日益加深，軍公教已經不是光榮、神聖的職業選擇，扭曲的薪資制度、鄉愿的考績評核與閉鎖的溫室職場，使得高端人才恥於報考。

他無奈表示，在自己服務的機關裡，平均年齡47歲，最近5年沒有30歲以下年輕人考進來，機關整天都是暮氣沉沉，工作很多，沒什麼笑聲，大家就是辦公、吃飯、午休、下班，日復一日，不能兼職，年輕時考上的證照完全沒路用，收入雖然破百萬，繳完房貸後連小康都談不上，所以留得下來的人，都是已經不會做夢的人。

這名公務員稱，因為退撫金提撥率的逐年調升，年功頂天了，沒有加薪的年度，當年的1月領的薪水就會比前一年12月少，加上通膨，實質減薪非常有感，且加班費控管，再辛苦也沒錢領，升遷有70%的人自願放棄。

「妥妥地在職無目標、退休圖苟活」，他建議，如果是112年考進公職的朋友，趕快努力考證照、學習第二專長，學習薪水配置、投資置產，努力產生可以基本生存的被動收入；如果是考慮公職的年輕人，請慎重考慮，還有很多選擇，除非真的完全沒有專長，找不到好工作，對人生也沒有什麼規劃與夢想，「否則真的不要考進來，因為真的不值得」。

