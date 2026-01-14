重修舊好 學者：先拿出條件誘人

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉即將就職，外界關注他是否會如選前所言推動與台灣復交，熟悉拉丁美洲的學者楊建平認為，關鍵在台灣能拿出什麼有吸引力的條件，以及復交是不是阿斯夫拉最優先的外交政策，而且當初台宏斷交「斷得很難看」，我方若想進一步交涉，或許可透過友邦瓜地馬拉協助與宏國磋商。

宏都拉斯國防大學名譽教授楊建平博士表示，台宏有無復交可能，要看台灣是否能拿出足夠的吸引力，以及台灣是不是阿斯夫拉最優先的外交政策，畢竟中南美洲的領導人也是以國家利益為最優先考量，目前外界所說台灣擁有的「白蝦貿易優勢」可能有點誇大，因為目前進口白蝦第一名仍是與我斷交的巴拿馬。

楊建平表示，目前整個中南美洲都有「從左派向右派傾」的趨勢，親美的阿斯夫拉當選也是在此趨勢下的結果。對於美國而言，樂見中美州與我國建立邦交，這是一個樂觀但需審慎的優勢，特別是中美洲小國對大陸的重要性低，這些小國看重是在兩岸之間能有何獲利？因此端看我方可提出什麼籌碼。

由於我國目前與宏都拉斯無邦交，之前斷交時也斷得很難看，何況宏國還與大陸有邦交，動作太大可能引發不必要干擾，因此，楊建平認為，若我方想要進一步與宏國交涉，可以透過鄰近宏國的友邦瓜地馬拉，進行磋商。

淡江大學外交系助理教授陳奕帆分析，美國國務院去年底與近日的2份聲明，均未特別提到宏國與台灣復交議題。因此，他認為，美國國務卿盧比歐與阿斯夫拉目前最優先的合作事項，是穩定委內瑞拉政局，以及共同遏止非法移民借道宏國入美。

他補充，盧比歐日前也表示他作為國務卿與時任參議員角色不同，目前他必須為了川普總統維持好與中國大陸的雙邊關係，因此，鼓勵宏國與我復交尚未出現在雙方共同議程上。

至於外傳賴清德總統有意參加阿斯夫拉就職典禮並爭取過境美國，他分析，過境地點可做為台美關係的觀察點。

賴政府最想過境紐約，但川普與大陸國家主席習近平將於4月會面，此刻時機敏感，如果美國能夠允許賴低調過境美西或德州休士頓，已代表台美關係穩定；但如果只能過境阿拉斯加或夏威夷，甚至不允許賴總統在川習會前過境，就顯示台美關係已大受美中關係影響。