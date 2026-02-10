重判黎智英後 中國公布香港國安實踐白皮書

▲黎智英被控違反《港版國安法》，由香港高等法院判處20年有期徒刑，引發各界輿論撻伐。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人，被控違反《港版國安法》的案子，昨（9日）由香港高等法院宣判，黎智英遭判處20年有期徒刑，等於要能活到98歲才有望出獄。面對各界撻伐，港府與北京口徑一致，斥責對判決的指控都是「外部勢力惡意抹黑」，中國國務院新聞辦公室（簡稱國新辦）更選在今（10日）發布《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書，警告世界勿插手的意味相當濃厚。

根據中國官媒《新華社》報導，這份白皮書除去前言、結語後，分為5個部分，分別是：香港維護國家安全的鬥爭從未停止、中央政府對香港有關的國家安全事務負有根本責任、香港特別行政區切實履行維護國家安全的憲制責任、香港實現「由亂到治」走向「由治及興」、以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展。

白皮書強調，進入新時代，以習近平為核心的黨中央，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，強調維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。面對香港局勢動蕩變化，中央政府堅持總體國家安全觀，依照憲法和基本法，有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，落實「愛國者治港」原則，支持香港特別行政區切實履行維護國家安全的憲制責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，香港進入由亂到治、由治及興的新階段，展現出光明前景。

白皮書聲稱，香港維護國家安全的實踐，本質上是堅持、發展「一國兩制」事業，也是保護750萬香港居民的基本人權、尊嚴和福祉，促進世界和平與發展。當今世界百年變局加速演進，中國發展環境面臨深刻複雜變化，維護國家安全只有「進行時」，沒有「完成時」。中央政府堅定支持香港特別行政區，全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅定扛起維護國家安全的憲制責任，持續築牢國家安全屏障，以高水平安全護航「一國兩制」實踐行穩致遠。

白皮書認為，有了高水平安全的香港，一定能戰勝前進道路上的風險挑戰，在動蕩不安的世界中穩如磐石；有了高水平安全的香港，定能主動識變、應變求變，廣泛凝聚社會共識，在改革中開創香港發展新局面，實現長治久安和長期繁榮穩定；有了高水平安全的香港，定能充分發揮「一國兩制」制度優勢，更好融入和服務國家發展大局，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業中，創造新輝煌、做出新貢獻。

