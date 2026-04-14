重判16年！前綠委陳歐珀貪汙案宣判 犯罪所得逾800萬

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民進黨三連霸的前立委陳歐珀涉嫌在職期間收賄並護航廠商、詐領助理費，犯罪所得逾874萬元，台北地檢署依收賄、洗錢、公益侵占等罪嫌起訴陳歐珀、徐慧諭夫妻共16人，案經台北地方法院審理後今早（14日）宣判，陳歐珀合併應執行16年，褫奪公權6年；徐慧諭合併4年6月，褫奪公權3年，可上訴。

民進黨三連霸的前立委陳歐珀。（圖／中國時報黃世麒攝）

北檢依《貪污治罪條例》對職務上行為收賄罪、利用職務機會詐取財物罪、洗錢罪、公益侵占等罪嫌起訴16人，其中，陳歐珀被檢方求刑24年2月；其妻徐慧諭也涉嫌公益侵占勁宜蘭協會110萬元，遭求刑8年8月，台北地方法院今早9時29分作出一審判決。

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台北地院今早判決陳歐珀合併應執行16年，褫奪公權6年；其妻徐慧諭，合併4年6月，褫奪公權3年；涉嫌行賄的前聯興國際物流公司董事長洪文宗因過世，公訴不受理。全案還可上訴。

陳歐珀現年63歲，本案偵審期間遭羈押禁見174天，去年11月24日經一審合議庭准許交保500萬元，限制住居、出境、出海，須佩戴電子腳環及持用個案手機定時報到，他日前曾以影響就醫檢查及「孫子異樣眼光」等理由，聲請解除佩戴電子腳環監控，但遭北院合議庭駁回。

本案源於陳歐珀2023年被爆料收受im.B吸金案主嫌無償提供辦公室及座車，黯然退出選戰放棄連任，去年上半年，他釋出不排除參選宜蘭縣長的風聲後，隨即被檢舉立委任內涉嫌長期收賄。

台北地院外觀。（圖／翻攝自台北地方法院網站）

檢調發現，陳歐珀涉嫌從2016年1月起，先後聘任洪文宗、民進黨前副秘書長許仁圖為國會辦公室特別顧問，但疑由聯興國際物流公司時任董事長洪英正代付每月5萬元薪資。

檢調發現，洪英正疑經由自己實際掌控的建信理貨行、港協理貨公司，以「顧問費」名義出帳，至2023年7月共支付413萬5922元。

檢調指控，陳歐珀收賄期間，藉立委職權，推動對洪英正與聯興公司有利措施，包括撤銷高雄洲際碼頭公開召募案、降低港區土地租金、納入疫情紓困方案等。

檢調還指控，聯興公司設於基隆港的橋式起重機，2018年遭德國籍貨輪撞壞後，陳歐珀疑以立院交通委員會會議主席身分，強力推動《商港法》修法，將損壞民營公司設施限期未賠償情形，納入可禁止作業或入出港範圍。

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