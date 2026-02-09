即時中心／林韋慈報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英今（9）日遭香港法院依違法《港區國安法》遭重判20年，另有多名《蘋果日報》高層分別被判處不等刑期，引發國際社會高度關注。外界普遍認為，這起案件再度顯示中共對香港新聞自由與人權的系統性打壓。對此，民進黨中國部今日發表聲明，嚴正譴責中共迫害人權，並呼籲立即釋放黎智英。

民進黨中國部指出，中共以《港區國安法》羅織莫須有罪名，將香港民主運動的重要象徵、壹傳媒創辦人黎智英重判20年，對此表達最嚴厲的譴責。聲明直言，在中共威權陰影籠罩下，香港已遭到毀滅性打擊，「今天是香港民主最黑暗的一天」。

廣告 廣告

民進黨中國部表示，過去幾年，香港人民為追求民主與自由，一次次走上街頭，卻也一次次遭到中共當局無情鎮壓。中共系統性打壓異議者、新聞工作者與公民社會，逐步瓦解香港的司法獨立，使人權狀況全面惡化，公然挑戰民主自由與普世價值。

聲明也批評，中共不僅無視港人正當訴求，更背棄「一國兩制、五十年不變」的承諾，透過一連串「國安惡法」加強對香港的全面控制。黎智英不是第一個在極權體制下受害的人，也不會是最後一個，只要中共不放棄威權統治，只會有更多「劉曉波們」與「黎智英們」成為無辜犧牲者。

民進黨中國部強調，人民才是國家的主人，司法應是保障人權的最後防線，而非政權清算異議的工具。嚴正呼籲中國政府，立即停止以「國安法」進行政治迫害，並立刻釋放黎智英與所有遭到不當對待的香港民主人士，尊重香港人民追求民主與自由的正當權利。

聲明最後指出，唯有尊重人權、停止打壓、勇於改革，才能真正獲得國際尊重與「長治久安」；永無止境的極權鎮壓與司法迫害，只會讓國家與人民陷入更深的黑暗。

原文出處：快新聞／重判20年！民進黨批中共「香港民主最黑暗的一天」 籲立即釋放黎智英

更多民視新聞報導

港版《國安法》祭重刑！唯一女被告《蘋果》副社長陳沛敏囚7年

法院認證柯文哲有貶意？民眾盜用鄰居柯基犬照片諷「柯羈」 判決下場出爐了

陳佩琪發文拿黎智英類比柯文哲 網：踩飛輪跟言論自由相提並論？

