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即時中心／林韋慈報導

綜合外媒報導，南韓前總統尹錫悅今（12）日一審被判處30年有期徒刑，罪名為涉嫌下令向北韓派遣軍用無人機。同案被告前國防部長金龍顯亦被判處30年徒刑，前國軍防諜司令官呂寅兄則被判15年徒刑。南韓法院更重批尹錫悅為了私己政治利益，濫用職權，而尹錫悅律師團則表示將上訴。

法院認尹錫悅派無人機至北韓挑釁 為戒嚴創造正當性

根據韓聯社與《法新社》報導，南韓首爾中央地方法院刑事合議36庭今（12）日宣判，前總統尹錫悅因涉嫌下令執行「平壤無人機投入作戰」，遭依一般利敵罪及濫用職權妨害權利行使罪判處有期徒刑30年。同案被告前國防部長金龍顯也被判處30年徒刑。

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法院認定，尹錫悅等人於2024年10月左右指示無人機作戰司令部執行向平壤投入無人機行動，目的在於製造對北韓軍事挑釁，進而為後續宣布緊急戒嚴創造正當性，而非單純基於國家安全或國土防衛需求。

法院批濫用職權 尹錫悅律師團將提上訴

判決指出，該作戰不應被視為回應北韓施放垃圾氣球的正當軍事行動，而是帶有與國家安全保障無關的政治目的，甚至導致軍事機密暴露、妨害軍事資源正常運用，對軍事利益造成損害。法院並認定，尹錫悅與金龍顯在作戰指示與執行過程中涉及濫用職權，利用其對軍隊的指揮權，使軍人執行本不應承擔的違法任務，構成相關罪責。

在量刑理由部分，法院表示，雖然該作戰所造成的軍事損害程度未達極端嚴重，但行為本質上屬於「為營造緊急戒嚴情勢，利用軍事行動誘導北韓反應」的操作，違背國民對領導人的基本期待。尹錫悅律師團於宣判後表示，司法機關以「牽強推論」將相關行為定性為內亂與利敵，並強調將提出上訴。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／重判30年！南韓前總統尹錫悅涉「派無人機到平壤」 遭法院批為戒嚴鋪路

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