重判4年半定讞！裝醉帶女下屬開房間 海軍艦長秒脫光硬上
記者楊忠翰／台北報導
海軍某軍艦呂姓上校艦長，2019年間偕多名下屬前往基隆市某KTV歡唱，結束後呂艦長假借喝醉，帶著另名泥醉女軍官開房間；呂艦長一進門就脫光，試圖硬上女軍官，女軍官反鎖廁所內，仍被呂艦長拉到床上，還好櫃台及時打電話到房間，呂艦長才停止施暴；一、二審法官均依強制性交罪判呂艦長4年6月徒刑，呂艦長不服判決上訴，最高法院駁回其上訴，全案定讞。
檢警調查，2019年5月間，呂艦長與8名下屬前往基隆市某KTV歡唱，結束後眾人便返回軍艦，但呂艦長假裝不勝酒力，帶著另名喝醉的女軍官前往飯店休息，但呂艦長一進入房間，隨即將全身衣服脫光，女軍官直覺有異，遂將自己反鎖在廁所。
輔導長發現呂艦長及女軍官並未返回艦上，隨即致電詢問女軍官，女軍官回報飯店名稱及房號，輔導長立刻開車前來飯店，但他階級較低不敢破門，遂致電要求女軍官衝出房間，沒想到女軍官一打開廁所門，竟遭呂艦長壓制在床上，連褲子都被脫掉；呂艦長準備霸王硬上弓時，櫃台人員打電話進房間，呂艦長只好停下動作，與女軍官一同離開房間。
呂艦長應訊時否認犯行，並辯稱自己忘記為何要找女軍官開房間，僅記得是雙方是相約前往該處，但他喝得太醉，所以忘得一乾二淨，自己應該是酒後亂性，但一、二審法官並不採信，皆依強制性交罪判呂艦長4年6月徒刑；呂艦長不服判決提起上訴，今天最高法院駁回其上訴，全案定讞。
除此之外，事後呂艦長遭海軍司令部撤職，他隨即提起行政訴訟，要求恢復原職，一審法官判他敗訴，經廢棄發回更審後，目前撤職訴訟仍在更一審中。
