重創南港分局！幫鍾文智查個資討債 督察組長、副所長皆被拔官

記者楊忠翰／台北報導

鮑魚大亨鍾文智，先前炒作TDR股票，一舉獲利4億7千萬元，事後遭判30年5月徒刑定讞，鍾文智卻在防逃機制啟動前棄保潛逃；檢調進一步追查後發現，南港分局督察組長李新民、南港派出所副所長黃梓翔曾接受鍾文智委託，協助查詢欠債人個資；5日台北地檢署發動搜索，並約談2人到案，檢方認定黃梓翔涉嫌重大，遂向法官聲押禁見；對此，南港分局則表示，本分局已將黃員改調非主管職務，並予以最嚴厲行政處分。

廣告 廣告

南港分局表示，針對本分局南港派出所黃姓副所長，因涉及民國107年間傳送保密資訊給鍾文智的洩密案，經台北地檢署檢察官指揮警政署政風室、法務部調查局台北市調處、本局督察室、政風室等單位發動搜索行動，並將黃員依違反個資法等罪嫌移送法辦；另外，檢調清查後發現，黃員偕同李姓督察組長，與鍾文智共同涉足不妥當場所。

本分局除全力配合檢察官偵辦外，將秉持「警紀警辦、從重究責」立場，已將黃員改調非主管職務，並予以最嚴厲行政處分，至於李組長涉足不妥當場所部分，嚴重影響警譽，亦違反警察風紀，則採取從嚴懲處，除將李組長記過並調離主管職務外，還追究相關幹部考核監督不周之責任。

本分局再次重申「不掩飾、不庇縱」立場，要求所屬幹部必須落實各項風紀管考工作，如發現警員有任何違法犯紀之事，必將從嚴究責，藉以端正警察風紀，淨化警察團隊。

更多三立新聞網報導

相伴逾30年！比起看護更像情人 人瑞親聘她來照顧自己

警拉封鎖線採證！大葉高島屋驚傳墜樓 女子重摔路面當場死亡

影響客人用餐！惡鄰居提早丟垃圾 便當店長勸不聽改物理攻擊

子女沒說的真相！把屎把尿逾30年 女看護想結婚人瑞答應了

