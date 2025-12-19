重劃區殺價取量潮來襲！徐佳馨曝壓力區 跌幅10%起跳

文／好宅敲敲門提供

三立iNEWS《好宅敲敲門》推出全新網路節目《好宅敲敲話》，由主持人廖婕妤邀請房市專家直言市場真相。最新一集來賓為住商不動產企研室執行總監徐佳馨，她指出，全台房市正進入買方市場，點名桃園、台中、台南等重劃區壓力最明顯。

交易量下滑 重劃區成賣壓重災區

徐佳馨表示，目前全台住宅委售量已逼近30萬戶，約29.8萬戶，但今年全年買賣移轉棟數預估不到26萬棟，顯示賣方壓力大。從區域來看，新北市待售量約5.6萬戶、台中約5.5萬戶、桃園約4.6萬戶，為全台賣壓最集中的三大區域。徐佳馨分析，新北市因與台北市屬共同生活圈，仍有自住與外溢買盤支撐，市場相對穩定；但桃園、台中等推案量大的重劃區，面臨去化速度放緩的壓力。

中南部修正幅度較大 蛋白區先回檔

近期房價指數顯示，苗栗、台中、高雄年跌幅明顯，高於雙北。徐佳馨指出，這些區域過去漲幅大，買氣一退，價格修正也更快。至於重劃區中，淡海新市鎮、台南九份子、桃園A7、台中十三期等地，賣壓增幅更已超過一倍。

整體來看，六都中以桃園、台中、台南、高雄壓力最重，主因是推案量大或前期漲勢過快；相對之下，台北、新北核心區房價多持平，抗跌力仍在，市場呈現「蛋白先修正、蛋黃仍有撐」的格局。

建商殺價取量風險升高 撿便宜時刻到?

面對銷售壓力，徐佳馨指出，若有大型建商帶頭下修價格，其他建商勢必被迫跟進，殺價取量的風潮恐從區域擴大至全台。展望明年，徐佳馨認為全國房價跌幅可能落在5%至10%，部分個案甚至可能有20%的跌幅。有鑑於明年可能有選舉政策利多，徐佳馨預測房價低點，將落在2026年上半年。建議購屋者多跑市場、看案子，實際了解價格，才能抓到真正的買點。

