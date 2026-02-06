重劃區「以前都爛泥」 在地人嫌到不行 內行曝真相：有買笑哈哈





重劃區到底是城市未來，還是只是包裝過的「荒地」？近日有網友觀察到，只要提到重劃區，往往會遭到在地居民唱衰，甚至帶著明顯敵意，讓他忍不住發文吐槽，直言「重劃區是不是容易被原生地歧視？」

原PO在網路論壇PTT的home-sale板上發文表示，自己長期關注房市，發現不少重劃區在地方社團中都被嫌得一無是處。他舉例，自己投資的桃園青埔，在中壢、桃園相關臉書社團常被酸是鬼城、位置偏遠、生活機能差；而近期陸續交屋的新北江翠北側重劃區，也同樣被板橋在地人嫌到不行。

原PO認為，先不論房價高低，這些重劃區的生活條件與過去相比早已進步許多，「地方本來就需要時間發展，不可能一開發就什麼都有。」他也無法認同部分在地人以距離或既有印象否定新區域的說法，甚至反嗆一句，「離高鐵遠不是高鐵的問題，是你的問題。」

▼原PO觀察到只要提到重劃區，往往會遭到在地居民唱衰，甚至帶著明顯敵意。（示意圖／東森新聞資料照）

他直言如今許多被看衰的重劃區，其實都曾被嫌棄過，但後來發展結果卻不差，認為不少冷嘲熱諷，其實是「當初看走眼後的不甘心」。

▼原PO舉例自己投資的桃園青埔，在中壢、桃園相關臉書社團常被酸是鬼城、位置偏遠、生活機能差。（示意圖／東森財經新聞）

貼文曝光後，引來大量網友共鳴，不少人分享自身經驗，「我浮洲人當初嫌亞東面水溝，結果你懂的，嗚嗚」、「以前總是覺得高鐵離自己太遠，現在才發現是自己離高鐵太遠」、「大部分都是買不起在酸而已，重劃區依賴外地買盤」、「還會有老人說以前這裡都是爛泥地，很爛不要買」、「尤其是看走眼的老在地人，真的特別愛酸」。

不過討論中也出現不同聲音，「重劃區人對舊市區人也很不友善啊」、「互相歧視才對吧，反正都覺得自己住的地方最屌」、「是多自卑才這麼在意別人眼光啊你」、「沒買才會酸，一開始就買的現在根本笑哈哈」。

（封面示意圖／東森財經新聞）

