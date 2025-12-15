重劃後「土地大縮水」？嘉義地政處曝真相：換來更高價值

市地重劃後土地面積減少，主要是因為土地所有權人須以土地折價方式，共同負擔區內公共設施用地和重劃相關費用。嘉義市政府地政處表示，這些負擔的總面積通常以不超過重劃區總面積45%為原則，目的是將零散、畸零的土地重新規劃成方正、能面臨道路的良好街廓，提升土地利用價值。

市地重劃後土地面積減少，主要是因為土地所有權人須以土地折價的方式，共同負擔區內 公共設施用地 和 重劃相關費用 。 （圖／嘉義市政府地政處）

減少的土地面積主要用於兩大項目，首先是「公共設施用地負擔」，包括重劃區內供公共使用之道路、溝渠、兒童遊樂場、鄰里公園、廣場、綠地、國民小學、國民中學、停車場、零售市場等10項用地，扣除重劃區內原公有道路、溝渠、河川及未登記地等土地。其次是「費用負擔」，涵蓋工程費用、重劃費用及貸款利息。

建國二村、復興新村市地重劃現況。 （圖／嘉義市政府地政處）

地政處指出，上述負擔的土地即為「抵費地」，由政府開發後出售，所得收入用於支付重劃開發成本。透過市地重劃可解決畸零地問題，將地界不整、狹小、未面臨道路的土地重新分配，使每塊土地都方正且可利用，同時增加公共設施，改善環境，讓整體街區的品質和價值提升。

地政處強調，參與重劃後原有的土地面積減少，是為了整體利益與土地現代化所付出的共同成本，換來的是更好的土地使用效益和生活環境。土地所有權人以小部分的土地參與公共建設，換取了更好的土地條件和環境。民眾若有任何問題可逕洽嘉義市政府地政處地用及重劃科洽詢。

