重劃淡海二、三期做高科技 李四川：將提產業土地規劃政見

國民黨新北市長參選人李四川預告，預計再1個月，他會提出新北產業整體土地規劃政見。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨新北市長參選人李四川今(12)日出席三重區商業團體活動，致詞時重申蘆社大橋政見與他的AI廊帶構想。李四川強調，雖然許多人都說社子島還在「扯」，但以前他在台北市蓋社子大橋時，社子島也尚未開發；他也說，若當選，會把新北市一直不敢接的淡海新市鎮二期、三期接回來做，與土城大柑園等處可發展成高科技產業，預計再1個月，他會提出新北產業整體土地規劃政見。

李四川再次介紹由蘆社大橋、台64、65等串接新北多個行政區的AI廊帶構想，他也說，近期拜訪淡水的科技產業，淡海新市鎮二、三期重劃以後，不要像以往都劃成住商區，若只有商業、住宅區，就會把工業等產業往桃園推，「內政部已經要給新北市，新北市到現在一直不敢接」，若他當選，一定把二、三期接回來做，讓它重劃後改成工業區。

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李四川說，現在廠商最困難的是，在新北買地價錢與住宅差不多，新北市長侯友宜把五股垃圾山整治得很漂亮，但五股交流道下來仍是農業區，只要有一點違建，市府就去查，其實應該做區段徵收，做完以後，地主部分可維持住商用途，市府收回的部分可成立為產業區、工業區，工業區採不售只租，廠房等可以客製化建置，蓋完以後租給廠商，他在高雄就是這樣處理。

至於傳統產業扶助，李四川表示，要找到租金合宜的地、不要讓傳產持續放置於違建農地，他會提出相關的徵收重劃，解決產業用地困難，不要讓產業一直被推到桃園去，林口等地的舊工業區也要立體化，這部分需要一次改變，他再一個月就會提出新北高科技產業、傳產整體土地規劃政見，拜託選民支持他讓青年落實在地就業。

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