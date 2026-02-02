重劃選區也沒用! 藍移31點 德州翻盤34年深紅選區失守 明州也藍移20點

美國德州政治版圖變天，共和黨30年執政的參議院第9選區，近日由民主黨候選人泰勒．雷姆特（Taylor Rehmet）以57.2%得票率勝出。 圖：翻攝自 X @comuflauta

[Newtalk新聞] 美國德州長達 30 年由共和黨執政的政治版圖，近日首度出現明顯裂縫。在德州參議院第 9 選區於 31 日舉行的特別選舉中，民主黨候選人泰勒．雷姆特（Taylor Rehmet）以 57.2% 得票率，擊敗共和黨對手萊．萬姆巴甘斯（Leigh Wambsganss），勝差達 14.4 個百分點，成功翻轉該區自 1991 年以來從未由民主黨拿下的「深紅選區」。

該選區位於塔蘭特縣，共和黨已連續掌控 34 年，且在 2024 年總統大選中，美國總統川普曾於此以 17 個百分點優勢勝出。此次特別選舉結果不僅終結共和黨長期壟斷，也意味著選區政治風向出現高達 31 至 36 個百分點的劇烈擺盪。

選前，德州州長格雷格．艾伯特（Gregory Abbott）親自為共和黨候選人站台，川普亦於投票當日上午透過自家社群平台 Truth Social 號召支持者投票，但仍未能阻止席位翻轉，引發外界關注共和黨在 2021 年重劃選區後的風險。

德州塔蘭特縣逾30年來首次出現執政翻盤，民主黨以57.2%得票率取得參議院第9選區席次。 圖：翻攝自 X @fangshimin

除德州外，近期另一場特別選舉亦顯示民主黨選情回溫。27 日舉行的明尼蘇達州眾議院第 64A 選區補選中，民主黨候選人梅格．盧格-尼古拉（Meg Luger-Nikolai）以 95.3% 得票率大勝，共和黨候選人丹．沃爾什（Dan Walsh）僅獲 4.4% 選票，較前次選舉藍移約 20 個百分點。該選舉因民主黨議員轉任上院而出現空缺，儘管投票率僅約 15%，仍顯示民主黨基本盤高度穩固。

明州於27日舉行的眾議院64A選區補選， 民主黨以95.3%得票率勝出，整體藍移20個百分點。 圖：翻攝自 X @xiaojingcanxue

分析指出，德州參議院第 9 選區約三分之一選民為西裔族群，在低投票率情況下仍成功翻轉，顯示近期移民執法與經濟等政策議題，可能正在削弱共和黨於少數族裔間的支持度。

隨著此次勝利，民主黨在德州參議院席次增至 13 席。連續兩場特別選舉的結果，外界視為民主黨可能在 2026 年期中選舉展開復甦、並於部分傳統紅區持續突破的重要風向指標。

