重口味女生注意！你愛吃的這些食物不只傷身，還會讓你皮膚變差

冬天一到，熱騰騰的火鍋、烤肉、鹹酥雞成了許多人的最愛，加上追劇必備的洋芋片、滷味、炸物，小日子過得很愜意。但其實，這些看似無害的「重口味」美食，可能正在悄悄影響健康和皮膚狀況。

吃太鹹，皮膚也可能受影響

免疫系統失衡

攝取過多鹽會擾亂免疫系統功能，提高免疫性疾病風險，也會降低抵抗力，使人更容易感染。研究發現，重口味人群（鹽攝入量12克/天）的單核細胞數量會明顯升高，代表身體處於發炎狀態。同時，低鹽攝取會讓促炎細胞因子IL-6和IL-23下降，抑炎因子IL-10上升。

皮膚感染風險增加

皮膚組織與體內鹽含量調節有關，免疫細胞也受影響。鹽攝入過多可能增加皮膚受病菌感染的風險。對重口味人群來說，減少鹽的攝入有助於皮膚健康，對控制痘痘和慢性炎症也有幫助。

腸道菌群失衡

高鹽飲食會改變腸道菌群狀態。研究發現，高鹽環境會刺激特定菌群產生致病性Th17細胞，導致乳桿菌屬減少。腸道菌群包括雙歧桿菌、乳酸桿菌等，它們能合成人體所需的維生素，一旦失衡，就會影響整體健康。

隱形鹽也藏在這些食物裡

很多人以為只有明顯鹹的食物才會傷身，其實不然。像魚香肉絲、宮保雞丁、麻婆豆腐、東坡肉、鹽水鴨等菜色，都是重油、重鹽、重辣的代表。就連早餐常吃的鹹鴨蛋，隱形鹽也很高，多吃兩顆一天的鹽就超標了，鈉含量足足是雞蛋的9倍，超過成年人每日建議攝取量的一半。

減少鹽攝取的小方法

烹調時少放鹽：用香料、香草、檸檬汁等天然調味料代替鹽

少吃加工食品：如火腿、香腸、罐頭食品

外食要求少鹽：點餐時可請店家少放鹽或醬料

多吃新鮮蔬果：富含鉀，有助排出體內多餘鈉

注意食品標籤：購買包裝食品時查看鈉含量

健康和皮膚的狀態，往往從日常飲食開始。從今天起，試著減少鹽的攝入，給身體和皮膚留一點空間。

