重啟不到6小時警報狂響 全球最大核電廠作業喊停稱「安全無虞」

世界規模最大的柏崎刈羽核電廠昨晚才重啟運轉，孰料不到6小時，該廠在今日（1/22）凌晨拔出控制棒的過程中傳出警報鳴響，導致作業中斷，目前正在進行調查。日本原子能規制委員會表示，該廠反應爐的狀態穩定，且安全無虞。

共同社報導，據日本東京電力公司介紹，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機，在今日凌晨拔出控制棒時，異常警報突然響起，據悉是控制棒操作裝置的電子零件發生故障，即便更換零件，狀況仍未改善。

該廠6號機於昨晚7時左右啟動反應爐，完成重啟程序，並在約1.5小時後達到連續核分裂反應的「臨界」狀態。該機組曾於17日發生檢查控制棒時警報未正常運作的情形，因此將原定20日重啟的時程延後至昨日。

2011年3月11日，日本東北因地震與海嘯，導致福島第一核電廠發生核事故後，柏崎刈羽核電廠6號機於隔年3月進入定期檢查，之後全廠7座機組全面停止運轉。這次是東電時隔14年首度重啟核電廠，預計本月27日將試行向東京等地供電，並計劃於2月26日進入商業運轉。

然而，隨著核電廠機組重啟，當地居民也擔憂核電廠事故的風險升高。雖然福島核災已過了15年，至今福島縣仍有部分區域，無法讓居民返鄉。

對此，日本已制定新版核安規範，要求電力公司嚴格遵守。柏崎刈羽核電廠為此設置15公尺的防潮堤，為假定海嘯高度的兩倍，另配置發電車、過濾器排氣系統等，可在緊急情況下，排放減少放射性物質的氣體，避免核子反應爐的安全殼受損。

