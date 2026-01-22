重啟不到6小時 日柏崎刈羽核電廠緊急關閉

「柏崎刈羽核電廠」6號機組，在21日晚間7時左右重新啟動，開始移除抑制核分裂反應的控制棒。總數205根控制棒，以每次移除26根的方式進行重啟。

22日當地凌晨0時30分，在移除52根控制棒之後，要進行第3輪移除時，其中一根控制棒因此觸發警報。東電公司一開始懷疑是電力系統故障，但更換相關控制面板的零件後，警報依舊響不停。

儘管東電表示反應器運作狀況正常，沒有安全疑慮，也沒有對外界造成影響，但進一步調查需要一些時間，只能讓重啟5個多小時的6號機組停止運轉。