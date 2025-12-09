重啟人生下半場！李泰安出獄當「工程行老闆」PO文徵3類員工 薪水曝光

社會中心／羅欣怡報導

2006年的南迴鐵路搞軌案，李泰安被依共同殺人罪起訴並判刑13年確定，今年5月出獄返回台東。目前開設工程行當老闆，生活低調、安分過活，他還在當地的臉書社團以工程行發文徵人，聯絡方式也沒寫全名，似乎也是不願和搞軌案再有所牽連。

南迴鐵路搞軌案高雄高分院更三審認定，李泰安僅涉及最後一次與弟弟李雙全共謀搞軌殺人，並符合「妥速審判法」規定得以減刑，最終被判刑13年定讞，李泰安入監服刑至今年5月出獄。

李泰安在地方社團PO出徵人啟事。（圖／翻攝自臉書）

鄰居表示，李泰安已經出獄半年多，現在自己開工程行當老闆，工程生意做得不錯，看的出來很認真在打拼，他的個性改變很多，變得很低調，畢竟被關了10多年才出來，應該想好好工作賺錢養家，希望大家不要再打擾他。

當起了老闆的李泰安，10月份才在地方社團發佈徵人的文章，要找的對象是「募有熱忱的夥伴」，依能力狀況，開出日薪：2200元～2800元，找「土木板模師傅」，要求可獨立作業、有駕照佳；「板模助理」得要：不怕日曬，願意流汗，肯學習者優先，有駕照者尤佳，日薪：1800元～2000元；最後則是「工地粗工」，沒有要求限制，日薪則是1600元。工作時間：從上午8時至12時，下午從13時到17時，還貼心供應中餐。

不過徵人啟事中，李泰安發文用的是工程行的名字，文章中的聯絡方式也沒寫全名，似乎也是想和過去做切割，重啟下半場人生。

