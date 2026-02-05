重啟僅1天喊卡！日公布柏崎刈羽核電廠「出包」原因：設定錯誤

日本東京電力公司（東電）旗下的新潟縣柏崎刈羽核電廠6號機，日前重啟後突然緊急停止運作，東電今表示，警報應是「設定錯誤」所致，計畫最快下週一重新啟動反應爐，但商業運轉確定延後。

柏崎刈羽核電廠。（圖／路透社）

《共同網》報導，柏崎刈羽核電廠6號機於上月21日晚間正式再啟動，成為東電自2011年福島第一核電廠事故後，首度重啟的核反應爐。然而約5個半小時後，其中一支控制棒的操作監視系統發出異常警報，東電雖更換相關零件，但狀況未改善，最終於23日決定停止反應爐運轉。

東電表示，目前已「幾乎可以確定」問題並非設備故障，而是人為設定失誤所導致，東電相關人士說，「警報的觸發與系統設定不當高度相關，並未發現反應爐本體或控制棒的結構性問題。」

根據規劃，東電最快下週一重新啟動反應爐後，將進行試驗性發電與送電作業，隨後再度停爐實施設備檢查與確認程序。待確認安全無虞後，才會將輸出逐步提升至接近100%，並正式進入商業運轉，但原定本月26日商轉時程恐會延後。

