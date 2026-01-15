重啟公地放領台東首案通過 陳瑩：土地正義邁出一大步
公地放領停辦逾17年重新啟動，內政部昨（14）日通過台東縣政府所報台東市、卑南鄉及關山鎮5筆縣有土地的放領案，宣告台東公地放領政策正式落實。對此，立法委員陳瑩表示，此次放領案的通過，讓長期辛苦耕作卻未能取得土地的農民，看見久違的希望，也象徵多年延宕的土地正義終於向前邁出實質一大步。
行政院去年11月21日宣布重啟公地放領政策，指示國產署積極盤點全國符合條件的土地。縣長饒慶鈴去年底帶領縣府團隊，快速盤點符合放領資格的5筆縣有土地，並於去年12月19日檢送內政部審查，內政部昨日通過案件，也印證「重啟公地放領」已實現。
陳瑩指出，公地放領政策起源於國民政府1949年遷台之後，接收日治時期留下的國有土地外，及大量徵收大地主土地，目的是為落實「耕者有其田」的理念。然而，原規劃辦理的公地放領作業，卻在歷經早期推動後突然停擺，導致許多實際耕作的農民長期無法取得土地，形成後續土地正義爭議的歷史背景。
立委莊瑞雄則表示，公地放領停擺17年，造成無數農民權益受損，這是國家必須面對的歷史不義。他與陳瑩分進合擊，多次邀集內政部國土署、地政司及財政部國產署等單位共商，也曾當面向總統賴清德爭取，終於促成行政院拍板重啟。針對內政部正式通過台東首波放領案，他強調這是極具象徵意義的開始。
國產署目前也針對所有案件逐筆清查，陸續提送內政部公地放領審議委員會審查。通過的案件，地方政府將依程序公告並通知農民申請，完成繳價後即可取得承領土地所有權。陳瑩表示，將持續督促行政院及相關單位落實作業，確保每一位符合資格的農民都能順利取得土地，讓「重啟公地放領」在台東實踐。
