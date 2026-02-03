重啟公地放領第一案 政委陳金德赴宜蘭見證南澳農民領取權狀

行政院重啟公地放領政策後，首批土地所有權狀今天(3日)正式核發。行政院政務委員陳金德率內政部及財政部，在宜蘭縣代理縣長林茂盛陪同下，前往羅東地政事務所，實地瞭解宜蘭縣政府辦理「大南澳台拓地公地放領」執行成果，並見證首批完成繳清地價的承領人正式領取土地所有權狀。

行政院指出，賴清德總統去年11月21日宣布重啟公地放領政策後，行政院11月27日責成內政部統籌推動國有平地耕地及邊際養殖用地放領作業；內政部指出，經初步盤點，全國約有4,440多位農民、約2千公頃的土地將納入清查與放領範圍。其中，「宜蘭縣大南澳台拓地試辦放領案」作為全國首案，內政部去年11月28日隨即召開公地放領審議會，宜蘭縣大南澳地區台拓地326筆、面積約64公頃之國有土地通過審議。

陳金德表示，宜蘭大南澳台拓地作為全國首波試辦區，目前已有78筆土地的承領人已繳清地價，是公地放領政策重啟後，首批完成放領並核發權狀的案例，他表示，這批權狀的核發，具有重要象徵意義，也代表政府回應基層農民長期期待的具體實踐，政府未來將持續推動制度優化，讓政策真正落實到每一位長期耕作的農民。

陳金德並表示，公地放領不僅是土地行政措施，更攸關農民長期耕作權益與生活安定，行政院將持續督導內政部、財政部及地方政府，透過跨部會協調與制度精進，加速推動政策落實，讓長年耕作的農民真正「有土可依、有地可耕」，建立穩定生產與生活基礎。

行政院表示，為簡政便民並提升政策執行效率，內政部已全面檢討現行放領制度，改革措施包含建立縣市政府單一窗口受理機制、簡化承領人申請文件、免除審定公告程序、提供多元繳款管道、簡化提前繳清地價作業，以及將公告申請承領期限延長為1年等，希望藉此大幅降低民眾申辦門檻與行政成本，行政院今年1月29日已核定相關修正草案，後續將持續與各縣市政府及相關部會協調精進作業流程，加速推動全國公地放領政策。

內政部補充，除了「宜蘭縣大南澳台拓地試辦放領案」外，台東縣也已有5筆、約2.82公頃土地經審議通過，近期將依法公告辦理放領；後續也將配合財政部國有財產署持續清查租約及案件審議進度，督促各縣市政府成立專責工作小組，逐步落實推動全國公地放領政策。