重啟公地放領關鍵一步 首批土地所有權狀發放

▲重啟公地放領，首批土地所有權狀發放。行政院政務委員陳金德由宜蘭縣代理縣長林茂盛陪同前往羅東地政事務所，實地瞭解縣府辦理「大南澳台拓地公地放領」執行成果。（記者董秀雲攝）

行政院重啟公地放領政策後，首批土地所有權狀今（三）日正式核發。行政院政務委員陳金德率內政部及財政部，在宜蘭縣代理縣長林茂盛陪同下，前往羅東地政事務所，實地瞭解宜蘭縣政府辦理「大南澳台拓地公地放領」執行成果。內政部指出，此次重啟國有平地耕地及邊際養殖用地放領，經初步盤點，全國約有四四四○多位農民、涉及土地面積約二千公頃，將納入清查與放領範圍。為簡政便民並提升政策執行效率，內政部已全面檢討現行放領制度，從法制面、程序面與服務面同步進行改革。

改革措施包含建立縣市政府單一窗口受理機制、簡化承領人申請文件、免除審定公告程序、提供多元繳款管道、簡化提前繳清地價作業，以及將公告申請承領期限延長為一年等，大幅降低民眾申辦門檻與行政成本。相關修正草案已於一一五年一月廿九日奉行政院核定，後續將配合發布作業規範，並持續與各縣市政府及相關部會協調精進作業流程，加速全國公地放領政策整體推動。

陳金德政委於現場傾聽農民心聲，了解大南澳先民長年承租國有土地務農、繳納租金數十年，期盼取得土地所有權以穩定耕作基礎。首批權狀核發，具有重要象徵意義。

為落實憲法扶植自耕農政策，政府自民國三十七年起辦理早期、專案及補辦三階段公地放領，但在九二一地震及後續多次風災重創台灣後，基於國土保安與復育考量，從九十七年起全面停辦，至今停辦十七年。內政部地政司長林家正表示，非常高興重要時刻，承領人拿到權狀。公地放領實在不好辦，九十七年停辦，重啟公地放領，因為有陳金德政委的推動，代表內政部表達感謝，能夠很有耐心聽取農民心聲。

內政部補充，除宜蘭試辦外，臺東縣亦已有五筆、約二點八二公頃土地經審議通過，近期將依法公告辦理放領；後續也將配合財政部國有財產署持續清查租約及案件審議進度，督促各縣市政府成立專責工作小組，逐步推動全國公地放領政策全面落實。