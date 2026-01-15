重啟公地放領 內政部通過台東首批5筆縣有地放領

台東有不少土地屬於公有地，重啟公地放領，讓農民見到土地正義曙光。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕停辦逾17年的公地放領，內政部昨天通過台東縣政府所報台東市、卑南鄉及關山鎮5筆縣有土地、面積約2.82公頃之放領案，宣告台東公地放領政策正式落實。立委陳瑩及莊瑞雄表示，重啟公地放領是遲來的公義，目前國產署正針對所有案件逐筆清查，並陸續提送內政部公地放領審議委員會審查。通過的案件，地方政府將依程序公告並通知農民申請，完成繳價後即可取得承領土地所有權。

陳瑩表示，行政院於去年11月21日宣布重啟公地放領政策，並指示國產署積極盤點全國符合條件的土地。早期公地放領自1951年起，共辦理9期，讓許多勤勞農民能以分期付款方式取得土地。昨天內政部通過公地放領的案件，是由縣長饒慶鈴帶領台東縣政府團隊，快速盤點符合放領資格的5筆縣有土地，並於去年12月19日檢送內政部審查，印證「重啟公地放領」已實現!

內政部通過的5筆土地分別源自1999年6月23日及2000年7月4日公地放領審議會第5次、第9次會議通過的案件。陳瑩強調，目前等待放領的土地，都是農民世代耕作之用，通過放領後，耕作者將可取得土地所有權，這是政府還給農民應有的「公道」!

陳瑩指出，公地放領政策起源於國民政府1949年遷台之後，接收日治時期留下的國有土地外，及大量徵收大地主土地，目的是為落實「耕者有其田」的理念，原規劃辦理的公地放領作業，卻在歷經早期推動後突然停擺，導致許多實際耕作的農民長期無法取得土地，形成後續土地正義爭議的歷史背景。立委莊瑞雄強調這是極具象徵意義的開始，未來兩人也將持續督促行政程序，確保每一位符合資格的農民都能在最短時間內取得土地所有權，讓土地正義真正落實。

陳瑩表示，將持續督促行政院及相關單位落實作業，確保每一位符合資格的農民都能順利取得土地，讓「重啟公地放領」在台東實踐。

