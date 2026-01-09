重啟國共論壇、3月鄭習會？王金平不知道：我是最高顧問但他們需要才問

記者陳思妤／台北報導

國民黨主席鄭麗文本月5日才率副主席致送王金平最高顧問聘書（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文表態想和中國國家主席習近平見面，如今傳出，國共論壇將在1月27日到29日重啟，國民黨副主席蕭旭岑將率隊赴北京，鄭麗文則可能3月訪中國參加「鄭習會」。對此，國民黨最高顧問、前立法院長王金平今（9）日表示，自己雖然是最高顧問，「但是他們需要顧的時候才顧，問的時候我才問呵呵呵」，沒有參與黨務，不知道黨中央怎麼安排，「他們還沒讓我知道」。

王金平今天出席人力銀行幸福企業頒獎典禮，會前受訪時被問到，傳出1月27日要重啟國共論壇，蕭旭岑會由率團出席，而鄭習會可能在3月登場？王金平回應，自己沒有參與黨務，雖然是最高顧問，「但是他們需要顧的時候才顧，問的時候我才問，呵呵呵…所以我沒有參與黨務，我不知道他們怎麼安排，他們還沒讓我知道」。

媒體追問，國共論壇重啟跟鄭習會，會是兩岸好的融冰契機嗎？王金平說，對國民黨來講，「現在能跟大陸有所往來溝通，我相信對兩岸情勢應該也有緩解的作用」。但今年是選舉年，這時重啟國共論壇，是否衝擊艱困選區選情？王金平表示，黨中央有黨中央的看法吧，應該有經過評估分析，「所以…我想我們尊重他們的做法」。

至於身為最高顧問對此事的意見，王金平重申，自己沒有參與黨務，但黨中央一定有經過詳細的評估，認為這樣對兩岸情勢緩解有相當幫助，對選情還是會有所助益。

