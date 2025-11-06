重啟廚餘養豬要達3前提 陳駿季：每2周檢視進度，完備了才開放

農業部長陳駿季出席行政院院會後記者會，說明廚餘養豬的開放前提。行政院提供



國產豬恢復運送屠宰銷售，但使用廚餘養豬禁令仍未解除，農業部長陳駿季今(11/6)日表示，從這次疫情調查的結果，非洲豬瘟感染最有可能的就是因為廚餘的蒸煮未真正落實，所以廚餘養豬的開放要達到3個前提。他說，會以2個禮拜為一個周期，去檢視各地方政府，如果豬場已經完備法令，地方政府也同意再利用許可，會以先完成先開放的方式來處理。而禁止廚餘養豬期間，政府仍會提供轉飼料的價差補貼。

行政院今日召開院會，院會後記者會中媒體詢問廚餘養豬禁令何時會解禁，陳駿季指出，3個前提包括，第1個，分別要查場，昨天在由衛福部組織的前進協調所已開始在規劃，全國各縣市434個廚餘養豬場，要怎樣的分配，我們預估一個查核大概要到2個禮拜左右才能夠完成。

第2個部分就是要即時監控，過往這些照片上傳會導致不切實，所以現在一定要確保你的溫度、影像一定要能夠即時監控，這牽涉到監控設備的安裝，鼓勵廚餘養豬戶在設備安裝、查核、規格沒問題的時候，盡量能夠安裝，政府也會做相關的補助。

第3個部分是法令的完備，這包括萬一如果有不落實的話要怎樣處理，是不是要去做更嚴重的查處，相關的法律正在研議，初步是以每2個禮拜為一個週期，去看看他的進度，這個進度一定要全部達到以後，才會去重啟廚餘養豬的政策。

出席院會後記者會的環境部環境管理署副署長林左祥表示，未來養豬業者必須設置溫度以及影像的即時監控設備，溫度探針必須要在他蒸煮場，監控他的時間跟溫度，即時傳輸到我們的系統，影像設備必須要能夠攝影到他的蒸煮場，也就是透過這樣即時的溫度跟影像傳輸到我們的監控系統，環保單位可以透過這個監控系統監控查看養豬場的高溫蒸煮情形，而且環保人員也可以透過手機來查看，如果發現違規的情況，可以根據這些資訊來告發處分。

