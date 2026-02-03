【重啟新頁-1】八仙塵爆案重大進展！團體訴訟積極達成和解 近4成同意 年前撥款1億餘元

士林地院民事庭。侯柏青攝



農曆年前，消費者保護基金會受理的兩起八仙塵爆團體訴訟案，陸續傳出重大進展，本於《消費者保護法》「同舟共濟」、「分配不幸損害」的精神，積極達成和解。高院首波團訟案的98名被害人中有41人同意和解，八仙樂園去年底撥付2670萬元；士林地院的第二波團訟334名被害人也有近4成的128人同意和解，八仙樂園1月底已撥付1億278萬329元。

官司牛步！法界人士：「和解」省下訴訟成本

法界人士分析，根據目前法院判決，身為場地提供者的八仙樂園究竟是否需要賠償，法院的認定幾乎呈現五五波，最高法院則指出塵爆事故乃因色粉噴灑濃度過高，及電腦燈位置未防免與色粉接觸，引發粉塵閃燃現象所致。故消保法基於衡平利益之無過失責任，尚待判斷。

另一個值得注意的點是，外界對於八仙塵爆的相關捐款加總金額高達23億1194萬3256元，而包含八仙在內的相關事業體系，迄今也捐出約3.4億元，在某種程度上已填補被害人的實質損害。八仙在事發不久後所成立的公益信託「八仙關懷基金」迄今仍運作送暖，負責管理的瑞興銀行迄今仍掌管1千多萬元公益款，有需求者可隨時提出申請。

法界人士提醒，被害人已經在某種程度上取得補償，也會列入法院判決時的考量，且目前的法院審理進度暫時呈現膠著狀態，雙方均耗費大量成本及時間，經年累月下來，訴訟成本驚人，若考慮「和解」下車，將有效減少訴訟帶來的時間成本和壓力。

此外，八仙樂園目前雖然釋出和解善意，但根據司法實務經驗，一開始洽談和解是最有效率的，如果時間拖得越久，被告方面臨資金來源壓力，屆時協商的數字，也不見得會如被害人預期，因此，有意提前終結訴訟的被害人，恐怕必須把握前期協商機會，替自己爭取權益。

八仙塵爆的元兇呂忠吉迄今沒有賠償。資料照。呂志明攝

首波98人參與團訟，一審只認定呂忠吉要賠

時間回到2015年，玩色、瑞博公司負責人呂忠吉租借八仙樂園的泳池舉辦「彩色粉末」派對，卻因粉塵爆炸失火，導致499人燒傷、15人死亡的重大意外；案主呂忠吉被判刑5年確定，一路關到滿才出獄。但他從頭到尾都未賠償。

除了個別被害人提出的10多起求償官司，消基會也協助被害人打團體訴訟，分兩波對呂忠吉、玩色、瑞博及八仙樂園公司提告求償。消基會先在2016年接受98人委託、2017年再接受337人委託，審理期間有3人退出，共受432人委託進行團體訴訟。

首波團訟方面，一審士林地院於2023年4月間，認定呂忠吉對外宣傳時已具體指明主辦單位為瑞博、玩色兩公司，八仙僅提供場地並未與兩家業者一起舉辦彩色派對活動，因而不需負擔賠償責任。一審判呂忠吉、玩色及瑞博連帶賠償3億1096萬2062元；此外，玩色、瑞博必須各負擔懲罰性賠償4747萬627元，共計應賠4億590萬3316元。

最高法院針對其他個案之判決認為八仙並非肇事源頭，而《消保法》服務安全欠缺責任，並非評價遊樂業經營者提供服務行為之不法，亦非譴責其提供服務肇致損害，而是面對難以避免、不可預知或無法確定之損害事故，在被害人與遊樂業經營者間，選擇如何分配損害與承擔風險。以故，最高法院認為服務安全欠缺責任乃基於分配正義理念，對不幸損害為合理分配。

前大法官黃虹霞在八仙塵爆案中調和鼎鼐，讓和解案露出曙光。資料照。廖瑞祥攝

黃虹霞調解奏功！和解將邁入第二階段「深水區」

這項見解出爐後，無疑產生了重大影響，讓案件得以逐步走向和解之途，也讓糾纏當事人10年的訴訟之路，得以重燃曙光。

受理兩起團訟的高院、士院啟動調解，高院請來前大法官黃虹霞擔任調解委員，在黃虹霞的勤懇折衝下，第一波的98人團訟共有41人同意和解，比例超過4成，八仙去年底已給付消基會2670萬5061元。

黃虹霞嗣後在士院的調解程序也有重要斬獲，第二波的334人團訟，共有128人同意和解，和解比例近4成，據了解，八仙也於1月底給付消基會1億278萬329元。

目前在高院、士院打官司的432名原告，已有169人成立和解，但消基會和八仙樂園仍持續努力，預計在農曆年後會進行第二階段的和解洽談，全案持續朝正向發展。

八仙塵爆案和解狀況。《太報》製表。

