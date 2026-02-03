【重啟新頁-2】八仙塵爆78%燒燙傷！她的和解重生之路 朱俐：心裡面的石頭放下了

朱俐的形象陽光有活力，現在也擔任健身教練。朱俐提供，scott.studio工作室拍攝IG@v������������_����������_������������



回頭看，十年了…

好像一場漫長的夢醒

夢裡有疼痛、有愛、有茫然、有重生

從塵與火中走過，那些痛我沒忘，那些愛我也記得。

29歲的八仙塵爆傷者朱俐，全身78%燒燙傷，但她近日選擇和八仙樂園和解，結束10年的訴訟折磨。她悠悠地描述，「簽完之後，我終於能放下壓在心裡10年的大石頭…」「放下、和解、重生，官司的落幕是一種解脫，如此，我們才能往未來重新出發！」

朱俐的形象健康有活力。朱俐提供，scott.studio工作室拍攝IG@v𝘪𝘭𝘭𝘢𝘪𝘯_𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰_𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘰

人生首次派對就出事

「我被送到醫院後急救過兩次，第一次休克時被宣告死亡，儀器就在爸媽面前變成…院長含著眼淚告訴爸媽，他們盡力了…爸爸哭到跪下來，抱著院長，求他再試一次，死馬當活馬醫，醫生也沒有放棄，第二次打強心針、電擊，不斷不斷的搶救，發現有生命跡象，醫生緊急插管、送重症隔離病房。醫生也不敢保證我有辦法活下來，也有可能變成植物人，因為大腦缺氧。」

廣告 廣告

2015年6月27日，炎熱的夏天，18歲的朱俐瘦身成功，第一次穿著小短褲出門，和閨蜜一起參加業者呂忠吉在八仙樂園舉辦的粉塵派對，白天，她開心和家人開心揮手說再見，晚間卻傳來噩耗，她全身灼傷，性命垂危。

八仙塵爆傷者朱俐受傷前少數留下的自拍照。朱俐提供

朱俐迄今仍能清楚描述，一開始被推入醫院重症隔離ICU（加護病房）的場景。

「那時候很清醒，還聽到大家急喊，『借過、借過』，看著醫院的時鐘，開始擔心家人怎麼都還沒來？我很不舒服，已經快睡著了，一直撐一直撐，除了感到內部灼熱，在沒有皮膚保護的狀況下，全身冷到瘋狂顫抖…我非常需要『水』，好渴好渴，是看到地上的髒水，都會想要去喝的那種渴。我只好拜託志工阿姨，可不可以給我喝水？志工當然說不行。」朱俐有吸入性創傷，當然禁止喝水。

但她沒辦法描述更多了，因為再次睜開眼，時間已經來到八月中旬，中間一個多月的時間，她陷入昏迷，記憶一片空白。

朱俐在重症隔離加護病房時，和死神來了場生死搏鬥。朱俐提供

曾一度自暴自棄

朱俐說，她曾經恨過，但學會了接受與放下，曾經想逃，後來學會了「面對」。

全身78%燒燙傷，一度被醫師宣告死亡，但朱俐和死神的拔河奇蹟似獲勝，但艱困的現實，卻險些讓人跌到。

醒來後的朱俐，待在加護病房，插管維持生命，成為人生中巨大的折磨。「每天插著呼吸器，睜開眼只能盯著天花板，看著身旁維持生命的滿滿儀器，時鐘好像停止了…」醫生也無法斷定她什麼時候會好起來，沒有未來可言，一度得了加護病房症候群。她心裡絕望吶喊「為何要救我？為什麼不讓我走了…」

拔管後，朱俐練習說話了一陣子，卻因為太喪志，無法開口說話，任誰來加油打氣都無效，當時身心科、語言治療師也來會診，看完以後也只能眼神死。「尖叫哭喊沒有用，當時我躺在病床上，意外找到一個轉折點，就是每天早上醫療團隊來換藥的時間。」

「醫護團隊很辛苦，身心疲憊，還必須每天安撫鼓勵我們，我開始試著跟他們講話，後來演變到，我每天早上都很期待換藥的時間，因為可以有那一個多小時的時間聊天，我如果講話幽默一點，也可以讓他們不至於那麼辛勞，久而久之，他們就把我排在最後一組換藥了，我很能忍痛，不會哭喊，而且會跟他們一起有說有笑，疼痛自然就減輕了。」她訴說著一個病人和醫護團隊，互相療癒的故事。

朱俐脫離重症加護病房，取完頭皮，轉往普通燒傷病房，現實卻仍是折磨。朱俐提供

好不容易轉入燒燙傷病房，人生重燃希望，現實卻狠狠打臉。

她整個人被包得像個嬰兒，像個植物人，完全得仰賴家人和看護的幫忙，連翻個身都沒辦法，吃飯、上廁所都要假手他人。小時候最常和她拌嘴的妹妹，一夕長大，成為她身旁最堅強的依靠。

「我半夜想喝水，水明明就在床頭，我卻連一杯水都拿不起來，得把爸爸、媽媽或妹妹叫醒，我很氣自己，怎麼會這麼無能？」住院多時的她，從頭到尾不曾掉一滴淚，但發現拿不起水杯的那一刻起，她才真正意識到，原來這將會是個漫漫長路，情緒崩潰瘋狂掉淚。

朱俐的妹妹(後)，在朱俐(前)受傷時，成為她最強支撐。朱俐提供

朱俐很低潮，整個人自暴自棄、怨恨命運，整整兩年走不出來，一直在問，為什麼這件事會發生在她的身上？「我很難原諒這個世界。」隨著時間過去，她的問題始終得不到正確答案，生活的磨難不曾停下來，累積在她心裡的更多情緒是，對家人的愧疚。

「因為自責，所以更拼命練習走路、下床，過程太艱難了，但我必須咬牙硬撐過去。我的心裡有個聲音，就是不能讓家人難過這麼久，看他們這麼難過，我的心很痛，發誓一定要活出新的自己。」

八仙塵爆奇蹟，她翌年復學

她認為，「活在當下」，無論碰到好的、壞的事情，都是人生的養分，可以學著成長。

憑著堅韌的毅力，朱俐在第二年就重返校園上課，成為這場重大意外的傳奇故事。5年後，她還在海洋科技大學的「與你相遇在藝起」音樂會表演開場秀，朱俐穿著細肩帶小背心，英姿勃發的敲打爵士鼓，校方為她發新聞稿，媒體爭相報導。

朱俐不再封閉，而是踏出去，探索世界真正的樣子。「我其實很怕大家把我當病人，不希望別人用異樣眼光看我。那些疤痕是我人生中的養分，是我身上的一部分，我很愛它們，換個角度講，它們也算是我的特色。」

在受傷前，朱俐曾因為小時候的家庭因素，以及在小時候在學校曾遭受過師長和同學霸凌，一度罹患身心症，經常躲在房間裡獨自舔舐傷口，而身為長女的她，還得肩負安慰妹妹的責任。

沒想到，受傷以後，人生重新再來，她也變得樂觀積極開朗，還走出身心症的陰霾。重回生活正軌。雖然背負了傷疤，但她開始成為一個活蹦亂跳，熱愛大自然，聽到音樂就受不了，血液流淌明星夢的大女孩。

朱俐從受傷到充滿自信。朱俐提供，右圖為scott.studio工作室拍攝IG@v𝘪𝘭𝘭𝘢𝘪𝘯_𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰_𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘰

20幾歲的青春年華，她有年輕人專屬的瘋狂。

2021年的大學暑假，在疫情期間，朱俐和妹妹在樓下閒晃遛狗，一個念頭蹦出來，「我跟妹妹說『去環島』好不好？我們從來沒有露過營，隔天，先殺到迪卡儂買了最簡易的露營裝備，帶著卡式爐，我們就開車上路，從北海岸出發一路玩到宜蘭、花蓮、台東，那段時間到處野營，那時候外面幾乎沒有人，有時我們會在溪邊洗澡，然後找公廁吹頭髮，姊妹倆用窮遊的方式整整玩了1個半月，前後繞了台灣兩圈。每天醒來就很自在，沒有目的。」

跟著傷疤一起表演

生命重新登入，她從不畏懼挑戰，勇敢是一種底氣。朱俐還曾以八仙塵爆傷者的身分，兩度躍上小螢幕。

第一齣是《大愛電視台》去年5月間推出，由演技派男星戴立忍主演的《院長爸爸》，這是國內第一部講述八仙塵爆患者治療過程的電視劇，朱俐擔任臨時演員。另一部則是《公視》去年底上映，由藝人溫昇豪主演的《整形過後》，她在劇中尬一角。

儘管只是小角色，但朱俐仍嘰嘰喳喳地不停分享，「我在《整形過後》第6集有出現1、2秒，溫昇豪演整形外科的主治醫師，我飾演他的病患。能接到小角色就很開心，而且片尾的演員名單也寫上我的名字，『電視上有我欸』！這是我的小成就。」

不只在小螢光幕亮相，朱俐去年6月還為一家美國加州的泳裝品牌走秀，她穿著泳衣上場，大方展示傷疤。講到那天的活動，她的眼睛有亮光，「那次的主題是多元、愛自己，有年長者、殘疾人士、跨性別等各領域的泳裝秀，甚至包括輪椅族，那場活動很特別，很有愛。」

朱俐參加2025 WET 多元共融新品發表會，自信展現泳裝。朱俐提供

表演慾或許是遺傳的，朱俐把功勞都歸給心愛的媽媽。

講到媽媽，她頓時成了小粉絲，有難以言喻的驕傲。「我媽媽是大美女。她年輕的時候，很多導演、片商都去找她，她有做過平面模特兒，我好像有遺傳到這部分…媽媽很前衛、很會打扮，很有智慧又有氣質，能動能靜，無時無刻都美美的、香香的，這幾年也一肩扛起家裡的經濟壓力，一直是我的偶像。」

11年前，她是18歲的小女孩，如今，她剛過29歲生日，已成為一名健身教練。「我喜歡這個工作，剛開始是把健身當成『復健』，但現在是我的興趣和工作，我想把身材練得前凸後翹，很歐美的感覺，我很喜歡這樣。」

多年過去，講起往事，過程中的辛苦，彷彿化為一句句的雲淡風輕。

朱俐熱愛擺POSE，她笑稱可能遺傳自媽媽。侯柏青攝

不恨呂忠吉，盼八仙樂園復業

但回到八仙塵爆案，罪魁禍首呂忠吉承擔了刑事責任，整整入獄5年，但面對家屬的鉅額求償，他被判賠4億元，卻未賠償分毫。

「會恨呂忠吉嗎？」當記者提起這個名字，朱俐的臉上露出一抹不可置信的表情，隨後吐露的答案讓人訝異。

「我完全不恨他啊！對於這點，我自己也很意外，我竟然對他一點厭惡都沒有，看到他的新聞也沒有什麼感覺，我反而感謝命運帶來的這場意外，改變我太多了。說到底，這就是一場意外，意外就是意外，沒人預料到，要怪誰呢？我想，他們也不願意發生。接受它，慢慢學著放下它就好。」

不過，難以放下這場傷痛的，是差點失去至親的家人。朱俐多年來都是委託爸爸幫忙打官司，她坦言，爸爸的心態跟她不一樣，爸爸因為心疼女兒受傷，因為「愛」而難以放下，覺得業者必須負責，「我雖然是當事人，但是看得很淡、很開，人世間這麼無常，如果一直糾結在過去，大家都沒辦法往前。」

朱俐不想責怪呂忠吉，然而，她也不怪八仙樂園，她笑著說，自己反倒希望八仙樂園有朝一日能「復業」，因為撇除那一天，八仙樂園的美好回憶難以抹滅。

「八仙樂園是我童年的回憶，從小，我的爸爸媽媽就很喜歡那裡，他們年輕時，也是在那邊談戀愛、在一起，爸媽很喜歡在暑假帶著全家、長輩一起去玩，八仙樂園對我來說，是一種大家庭的回憶。」

況且，她這幾年來，也扎扎實實感受到，來自八仙樂園的溫暖。

朱俐（左）不吝展現自信美，更熱愛大自然，右為妹妹。朱俐提供

沒逃避責任！朱俐：感受到八仙樂園的關心

「案發後，他們馬上提供627公益信託專案補償，並不是沒做事，雖然給再多錢補償也喚不回我們要的皮膚、身體健康，但我完全能感受到，他們已經盡心盡力的為傷者付出，也很體諒、希望幫助大家，並非完全逃避責任。」

她說，他們也請社工聯繫傷者或家屬，確認生活是否需要協助，甚至會關心課業和學業，想辦法從各個角度切入幫忙。直到現在，也還會提供免費心理諮商服務，只要有收據都可以申請，壓力衣、醫療費用等也列入補助。「我滿喜歡這種方式的，不是直接給你錢，讓人感受到他們的誠意，他們很關心我們。」

這幾年來，朱俐曾多次告訴爸爸，「我活得這麼灑脫、豁達，也專注在自己身上，就讓這件事情過去吧…畢竟真的沒有人願意讓這件事發生，我知道你很難過，看到女兒變成這樣，無法接受，你很痛苦，但也10年了，對方成立的機構實質上也幫助到我們了，不是說完全都沒有負責。」

「站在人家（八仙樂園）的角度想，我覺得他們也是…唉…應該也是很無奈，其實事情過那麼久了，各自安好，平安健康就好，不要再一直去揪結這些。」

朱俐和爸爸最近同意簽下和解書，結束近11年的訴訟。

八仙塵爆傷者朱俐，小時候曾是胖胖妹，現在大蛻變。朱俐提供，右圖為scott.studio工作室拍攝IG@v𝘪𝘭𝘭𝘢𝘪𝘯_𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰_𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘰

曾被霸凌！學會「轉念」

「爸，你終於願意放下了…」朱俐說，她第一時間舉雙手贊成爸爸的決定。

為什麼願意和解？朱俐輕嘆一口氣說，選擇放下，絕對不輕鬆，也不是嘴上說放下就能放下，中間一定經過很多不足以為外人道的心境拉扯及轉折，但最重要的是「轉念」。

她像個成熟的大人般，描述「轉念」的威力。

「以前我很自卑，因為我胖胖的，胖到90幾公斤，有被排擠霸凌過，小學是老師帶頭霸凌，國中則被同學欺負…其實我滿心疼那個老師，他一定受了什麼創傷才導致這樣，我沒有恨他。我覺得，心中有『恨』會消耗能量，我常常練習怎麼轉念。」

朱俐喜歡拍照，看到食物先拍一輪。侯柏青攝

朱俐說，活在每個當下，就不會有那麼多的糾結與痛苦掙扎，都是自己的「執念」困住了自己，放手讓它去，隨遇而安、順其自然，面對、接受、放下，才能不斷往前。」

她也嘗試在官司中轉念，10年了，看著爸爸為她撐起訴訟，她滿心不捨。

「打官司一定會有心理壓力，一次次敗訴會讓爸爸很挫折，他也得不斷回想，很難走出來，甚至嚴重到必須去看醫生解壓…10年了，爸爸真的也累了。我是當事人都放下了，也希望爸爸能放下，對我來說，和解之後，終於可以不要讓爸爸這麼勞心勞力，精神上這麼有壓力。」

她心裡也清楚，爸爸會這麼堅持，不是為了錢，而是出於滿滿的愛…

朱俐是家裡的長女，受傷以前，爸爸對她採取軍事化教育，管教很嚴格，幾乎把她當成男生在養，但她受傷後有了大轉變。「爸爸感受到差點失去女兒的痛，他改變很多，以前很少聽我講心事，但現在會聽我哭、聽我笑，他這幾年一直在彌補我的童年以及以前在外面拚事業時，沒有給我的愛…我受傷之後，他知道愛要及時。這幾年，我真真切切感受到父愛…」

唯一讓她仍有情緒波動的，可能是外界少數的輿論譴責。她認真的說，有些負面的聲音批評他們，就是一群「愛玩活該」的年輕人，她沒辦法不在乎。但這幾年來，靠著「轉念」及不斷的努力，她自己撕掉了這些負面標籤。

朱俐指著皮膚燒傷處，她已學會和傷痕共存。侯柏青攝

放下、和解、重生，挺過官司重新出發

儘管身上的傷疤，依然在生活中帶來麻煩，但她波瀾不驚。

「我身上78%沒有汗腺和毛細孔，汗腺受損無法復原。最大影響是流汗，因為燒燙傷會出現代償現象，從可以流汗的地方代償，汗會集中在其他20幾趴的身體部位，一次流兩、三倍的量。老實說，我比較不喜歡冬天，冬天肢體比較僵硬，睡覺和起床都得開暖氣，如果空氣太乾，皮膚又會脫皮龜裂，必須頻繁擦藥，我們得每天提早起床準備，擦大量的乳液和凡士林、嬰兒油等，一直擦一直擦，這都是我們必須接受及面對的狀況。」

即使如此，朱俐已學會與它們和平共處，沒有大肆抱怨，只剩下坦然面對。而即使遭逢厄運，也並非毫無收穫，「這場意外讓全家人都學到了很多事，家人之間的關係也變得更緊密了，我始終抱著知足感恩的心態，看待這件事。」

她半年前搬離台北，遠赴苗栗獨立生活，白天當健身教練，晚上則有不同想法。「我們當時收到了這麼多社會的關愛，陌生人的資助，我也想回饋社會，我自己養了3隻流浪狗，都是撿來的，我計畫要開一家深夜食堂，不是以營利為目標，我希望打造一個『家』和『談心』的地方。」她興奮的談論夢想。

「人生就像是來體驗的，重生後，我體悟到，什麼是真正的活在當下以及珍惜身邊所有，所有碰到的事情都是福禍相依的，老天不收我，我想，我的使命還未完成，決定散播更多的歡樂、更多的愛，人們常說，世事無常，時時刻刻都在『變』，所以才會更懂得，珍惜和所愛的人在一起。」

走過八仙塵爆，朱俐談論著「放下、和解、重生」6字，官司和解之後，她已準備好邁向下一階段的人生，那裏有屬於朱俐的精采。

朱俐在醫院的生死搏鬥過程，都用照片記錄下來。朱俐提供

朱俐曾憂傷沮喪，但她現在反而感謝這場意外為她帶來的生命反轉。朱俐提供，scott.studio工作室拍攝IG@v𝘪𝘭𝘭𝘢𝘪𝘯_𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰_𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘰

朱俐小檔案

年齡：29歲

畢業學校：台北海洋科技大學演藝時尚事業管理系

職業：健身教練

興趣：唱歌、跳舞、攝影、爵士鼓、研究心理學

受傷程度：燒燙傷面積78%

更多太報報導

假租約、通行證全上陣 美濃大峽谷案內幕曝！石麗君獲暴利2億

【重啟新頁-1】八仙塵爆案重大進展！團體訴訟積極達成和解 近4成同意 年前撥款1億餘元

八仙塵爆案纏訟10年露曙光！ 最高法院「指標型判決」加溫 消基會團訟二審逾三分之一和解