重啟有望？經部：核二、三廠有再運轉可行性

[NOWnews今日新聞] 核三重啟公投雖然未過關，總統賴清德表示，若未來技術更安全、核廢料更少，社會接受度更高，並不會排除先進核能，讓外界關切是否為重啟核能埋下伏筆。據了解，經濟部將正式核定台電核電廠現況評估報告，確認核二、三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。

核能議題長期引發論戰，據了解，經濟部今已正式核定台電核電廠現況評估報告，其中台電核一廠則因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。

此外，核二廠再運轉計畫預計在明年3月提送核安會，核三廠的自主安全檢查須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5至2年，而因核二廠之反應爐內已使用之核燃料尚待移出，期程將比核三廠更長。

據指出，評估結果顯示，核一廠兩部機組設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，因此核一廠不具再運轉可行性，核二廠安全及支援系統仍比照營運期問定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，需大修並執行復原管制計畫，功能需再確認，初判尚具再運轉條件。

此外，核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期問標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判亦具再運轉條件；核電廠現況評估報告經核定後，後續台電將依照相關規定，啟動自主安全檢查老化、耐震等等安全評估，研提再運轉計畫。

