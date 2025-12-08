重啟核三恐是假操作、做樣子？童子賢認「訝異1情況」：核綠共存是不可避免的

核二、核三已於11月28日由經濟部核定、進入重啟程序，後續的運轉計畫預計於明（2026）年3月提出，劍指2028年正式重啟；由於民進黨政府反核立場相當明確，令外界擔憂是否有「做做樣子」、「玩假的」疑慮。對此和碩科技董事長童子賢今（8）日被問及相關問題時重申，很訝異會有這樣的討論，因為就他個人意會到的情況是，相關程序的主管、領導者都非常認真在應對能源議題。

童子賢今獲頒中華民國核能學會「特殊貢獻獎」，並在媒體聯訪時重申了核綠共存的重要性；童子賢表示，台灣地狹人稠、不產能源，未來的大方向就是讓核電與綠電並行。

廣告 廣告

至於是否擔心核三重啟只是做做樣子？童子賢強調，核綠共存不可避免，在應對氣候變遷的同時，要能提供台灣乾淨穩定的能源，不會只有他（童子賢）一個人有這樣的認知；另外童子賢也指出，自己目前為止意會到的是，相關主管、領導人都非常認真在應對全球氣候變遷的問題，坦言對於有「擔心核三重啟是玩假的」這個話題感到訝異。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

