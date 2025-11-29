重啟核三？他拋：藍支持核能 想必會同意「核廢放金門」

即時中心／劉朝陽報導

經濟部近日表示，已正式核定台電核電廠現況評估報告，並透露核二、核三廠「具有再運轉的可行性」。一旦重新運轉，屆時核廢料要放哪裡？又是一大難題。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱直接點名「金門烏坵」是最適合的最終處置點。

鍾佳濱表示，關於核二、核三是否能夠重啟，賴清德總統的態度一向是「核安無虞、核廢有解、社會共識」，並且需考量地方民意。

「我個人立場也是如此」，鍾佳濱表示，應立即展開最終處置場的選址作業，才有使用核電的本錢；而依過去選址小組的考量，金門烏坵將是合適的最終處置點。



鍾佳濱直言，既然國民黨支持核能「想必也會積極同意」，希望國民黨積極與金門鄉親溝通，「我相信在核安無虞、核廢有解的情況下，說不定就會有社會共識」。

