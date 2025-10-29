重啟核三 台電估最快2029年中

核三重啟見曙光！台電29日在立法院表示，核三現況評估月中已提交經濟部，等核可後，就可進行自我安檢，同步做再運轉計畫，過程1.5年。此時會提出重啟所需經費，需社會有共識，才可以向核管會提重啟，審查時同步進行設備更新，最快約3.5年。依照台電說法，核三2部機組如自我安檢與社會共識完成，並經過核管會審查，最快重啟時間點將落在2029年中。

立委賴士葆昨在立法院經委會關心核三延役進度，台電總經理王耀庭說，核三已做完現況評估，10月13日已把報告送到經濟部，等同意之後，就可以做下一步。接下來就會進行自我安檢，並同步做再運轉計畫，後續還要核管會審查。

廣告 廣告

台電內部表示，自我安檢時間約需1.5年，包含做設備老化、 輻射影響、耐震安全等檢查，運轉計畫則是非硬體的人力、證照到位時間評估。在這個階段時，也會提出核三重啟經費評估，看社會能否接受。需有共識，台電才會送核管會提再運轉，並同步進行設備、爐管更新等，這階段需要2年，也就是約要3.5年，但過程中仍有太多不能掌握變數。

前台電核安總稽查王琅琛指出，台灣核電廠皆為美規，可遵照美國作法，相信核安會也能依法監督台電，確保安全無虞，其實早年針對核一、二、三廠的延役，台電都快取得執照了，只是因為福島核災延宕，但至今已重新凝聚社會共識，相信只要政府不反對，台灣絕對能做好核安，且不只核三廠，就連核二廠也可以。

前第二核能發電廠長林文昌提到，台灣核能發展近40年基礎，卻走到今天的地步，實在非常感傷，且若將核能完全移除，那2050淨零碳排的國家政策也將成為空中閣樓，核能必須與綠能並行，才有機會達成國家目標，此外，台灣核能處在自我檢視階段，台電不該「邊拆邊檢」，雖然設備能再買，但會提高再運轉時的經濟、時間成本。

前原能會放射性物料管理局長黃慶村強調，目前世界趨勢儼然進入「第三次核能復興」，且這波浪潮為不可回頭的路，未來核能將成為人類長期能源結構的重要一環，舉例來說，美國總統川普上任後，積極投入核電廠建設與技術發展，凸顯政府對能源轉型的重視，而我國應取消核能除役計畫及相關經費，並著重人才的延續，因為無論是新興、傳統的核能技術都應互補並行，政府不可存有互相取代的心態。