重啟核三 台電估最快2029年中
核三重啟見曙光！台電29日在立法院表示，核三現況評估月中已提交經濟部，等核可後，就可進行自我安檢，同步做再運轉計畫，過程1.5年。此時會提出重啟所需經費，需社會有共識，才可以向核管會提重啟，審查時同步進行設備更新，最快約3.5年。依照台電說法，核三2部機組如自我安檢與社會共識完成，並經過核管會審查，最快重啟時間點將落在2029年中。
立委賴士葆昨在立法院經委會關心核三延役進度，台電總經理王耀庭說，核三已做完現況評估，10月13日已把報告送到經濟部，等同意之後，就可以做下一步。接下來就會進行自我安檢，並同步做再運轉計畫，後續還要核管會審查。
台電內部表示，自我安檢時間約需1.5年，包含做設備老化、 輻射影響、耐震安全等檢查，運轉計畫則是非硬體的人力、證照到位時間評估。在這個階段時，也會提出核三重啟經費評估，看社會能否接受。需有共識，台電才會送核管會提再運轉，並同步進行設備、爐管更新等，這階段需要2年，也就是約要3.5年，但過程中仍有太多不能掌握變數。
前台電核安總稽查王琅琛指出，台灣核電廠皆為美規，可遵照美國作法，相信核安會也能依法監督台電，確保安全無虞，其實早年針對核一、二、三廠的延役，台電都快取得執照了，只是因為福島核災延宕，但至今已重新凝聚社會共識，相信只要政府不反對，台灣絕對能做好核安，且不只核三廠，就連核二廠也可以。
前第二核能發電廠長林文昌提到，台灣核能發展近40年基礎，卻走到今天的地步，實在非常感傷，且若將核能完全移除，那2050淨零碳排的國家政策也將成為空中閣樓，核能必須與綠能並行，才有機會達成國家目標，此外，台灣核能處在自我檢視階段，台電不該「邊拆邊檢」，雖然設備能再買，但會提高再運轉時的經濟、時間成本。
前原能會放射性物料管理局長黃慶村強調，目前世界趨勢儼然進入「第三次核能復興」，且這波浪潮為不可回頭的路，未來核能將成為人類長期能源結構的重要一環，舉例來說，美國總統川普上任後，積極投入核電廠建設與技術發展，凸顯政府對能源轉型的重視，而我國應取消核能除役計畫及相關經費，並著重人才的延續，因為無論是新興、傳統的核能技術都應互補並行，政府不可存有互相取代的心態。
其他人也在看
新北新莊人孔蓋爆炸噴火冒煙 現場封鎖台電人員搶修
今（29）日晚間6時許，新北市新莊區新泰路上一處人孔蓋，突然不明原因爆炸噴火冒出大量黑煙，嚇壞附近往來民眾，消防局獲報立刻派遣人車前往封鎖該車道管制警戒，並通報台電人員到場檢修，所幸未造成傷亡，意外原因仍待釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
台電推「電物流CONNECTING POWER WORLDS」特展
「2025台灣國際智慧能源週」昨（廿九）日於南港展覽1館登場，因應國際淨零趨勢，台電以「綠電」為主題推出「電物流CONNECTINGPOWERWORLDS」特展，一次展出綠電從產出、儲存與調度，並延伸至節能及銷售交易的全過程。台電表示，展覽一連三天展出，完成互動遊戲即可獲得限定禮品，還有機會品嘗以「RE30」電力商品為概念的特調咖啡！台電表示，「創能區」將風、光、水力等再生能源以物品形式收納於物流箱中，並以商品選購形式介紹小額綠電與RE30等協助國內企業減碳的電力商品；「儲能區」採白色展間設計，打造身處儲能設備的沉浸感，透過互動裝置可一窺電力流動與電網系統運作；「節能區」則以實際案例呈現深度節能成果，現場介紹節能診斷服務內容，邀請企業以行動響應節能減碳。展區特別規劃「綠電 ...台灣新生報 ・ 1 天前
台電完成各核電廠現況評估報告 送經濟部審理中
目前國內核一、二、三廠運轉執照均已屆期，停止運轉，依法進入除役。核安會與經濟部皆表示，將秉持總統賴清德提出的三個原則，面對核能電廠再運轉的可行性；台電表示，目前已完成各核能電廠現況評估報告，並陳報經濟部審理中，後續核准後將擬再運轉計畫，啟動相關自主安全檢查。自由時報 ・ 1 天前
核三重啟露曙光！台電估最快2029年中可再發電
據《中時新聞網》報導，台電總經理王耀庭在立法院經濟委員會中表示，核三現況評估已完成，接下來將依核准結果展開自主安檢與再運轉準備。副總經理許永輝則補充，安檢內容包括設備老化、輻射影響、耐震安全、機組現況與安全分析等項目，時間約需1年半至2年。此階段同時也將提...CTWANT ・ 19 小時前
核三重啟有望！台電鬆口最快時間
台電副總經理許永輝日前在立法院表示，核三廠現況評估已完成並送交經濟部審查，如果獲准通過，將依規定編撰「再運轉計畫」並啟動自主安全檢查。另外台電內部指出，重啟流程包含自我安檢、設備更新等階段，整體預估需中廣新聞網 ・ 18 小時前
富邦悍將》范國宸是球隊重要打者 領隊林華韋：當然希望他留下來
富邦悍將主力打者范國宸取得自由球員資格，領隊林華韋證實，先前有初步跟他打個招呼，當然會希望他留下來。TSNA ・ 1 天前
通勤族注意！11月起板南線、淡水信義線將調整班距 理由曝光了
即時中心／高睿鴻報導隨著時節邁入年底，台北捷運板南線、淡水信義線等，都必須承接多項大型活動帶來的人潮。北捷公司今（30）日表示，年底有數場大型活動陸續登場，像是大巨蛋演唱會、百貨周年慶、新北耶誕城、信義區耶誕市集等；為加強疏運人潮、提供更便利的服務，從11月起，板南線平日上午尖峰時段提前開始加密班距、板南線及淡水信義線也陸續調整假日班距。民視 ・ 17 小時前
環團指核能安全為優先 台電前員工：台電有辦法做好延役
（中央社記者林敬殷台北29日電）台電公司核安處前總稽查王琅琛今天說，當年核一廠延役幾乎拿到執照，只因日本福島核災而放棄，核二、三廠都有做完延役計畫，只要政府不反對，台電有辦法做好核電廠延役。綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說，核電問題不能只談運轉，也要談安全，才是社會溝通。中央社 ・ 1 天前
台電：已完成核電廠現況評估 經濟部正審理報告
美國大力發展ＡＩ，科技大廠展開搶電大戰，其中重啟核電廠也成選項之一。外界關切國內核電再運轉計畫，台電公司副總經理許永輝昨說，台電已完成各核電廠現況評估報告，完成必要程序後將評估再運轉可行性。中經院綠色經研中心副研究員陳中舜表示，若重啟核二、核三機組，一年可為台電省下一三五二億元，只要兩年即可抵銷台電虧損，顯示核能在能源結構中仍具經濟效益。聯合新聞網 ・ 22 小時前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 1 天前
明暖熱一天又變濕冷！雨彈炸回北台灣「降溫至1字頭」 準颱風路徑曝光
近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部呈現陰涼潮濕天氣。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明（30）日東北季風減弱，西半部天氣晴到多雲，白天高溫將進一步回升，但週五又有東北季風南下，屆時苗栗以北將有局部短暫陣雨，且持續到週末。至於低緯度的熱帶洋面有熱帶擾動發展，其路徑應會西行通過菲律賓附近，對台直接影響較低。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 1 天前
明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展
今天東北季風減弱，白天短暫回溫，但晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，下周一起雨區再擴...聯合新聞網 ・ 6 小時前
北北基宜大雨特報！3波冷空氣接力 週末低溫下探1字頭
氣象署今日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長，宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生的機率。桃園以北、花、東地區、恆春半島及竹、苗山區降雨較為局部而短暫，其他地區為多雲到晴；午後中南部山區有局部短...CTWANT ・ 1 天前
三波東北季風連襲！今晨北台急凍18.5度 專家示警降溫時間點
（記者許皓庭／綜合報導）三波冷空氣接力登場，北台灣今（29）晨氣溫再度下探「1」字頭。根據中央氣象署觀測，截至 […]引新聞 ・ 1 天前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 21 小時前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 1 天前
2縣市炸雨！今北部回暖逾30度 專家：明下波東北季風襲「低溫剩1字頭」
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署針對2縣市發布大雨特報，今（30）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意強陣風。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前