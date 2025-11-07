重啟核二、核三？ 卓榮泰：尊重專業分析與科學根據

台電董事長曾文生日前表示核二、核三都具有重啟的機會與條件。行政院長卓榮泰今天(7日)面對在野黨立委質詢時指出，在核三廠5月17日停役當天，便已要求核三廠人員不能離開，對於核三廠善後、新核能技術等都要預作準備。他強調會尊重專業分析與科學根據，請台電進行自主安全檢查程序，且依據結果來決定。

核三廠2號機於今年5月17日除役後，台灣正式邁入非核家園。不過，台電董事長曾文生日前表示，台電已對核一、核二、核三廠進行評估，評估結果顯示核二、核三具備重啟的機會與條件。經濟部長龔明鑫也預告下個月初將決定是否讓台電啟動安全檢查。

立法院7日繼續進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇關切行政院是否支持核二、核三重啟。行政院長卓榮泰答復表示，立法院三讀通過「核子反應器設施管制法」後，會尊重專業分析與科學根據做最後決定。卓榮泰：『(原音)在有法律的改變之後，我們尊重專業的分析跟科學的根據。如果專業跟科學認為有重啟的可能性，而且安全無虞，在有法律合法的基礎底下，那就請台電進行自主安全檢查的程序，那看結果如何，我們再來依最後的結果來做判斷。』

王鴻薇也指出，過去台電評估核二、核三廠延役費用分別是新台幣150億元及300億元，目前據環團評估，核三重啟需耗時5到10年，重啟費用高達4,900億元。經濟部長龔明鑫表示，需經原廠自主檢查、評估後才會知道重啟核三的確切數字，但國外已有經驗，重啟費用不會到4,900億元；只是現在物價上漲，費用會比之前估價時高一點。

卓榮泰則表示，核三廠雖停役，但已要求人員不能離開，為核三廠善後、接觸新核能技術預做準備，政府對於新核能技術也持開放態度，會和國際共同討論。