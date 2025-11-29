重啟核二？蘇巧慧喊言之過早：無核廢又安全才不反對

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

經濟部昨（28）日表示，核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，似乎引起地方部分反彈聲浪。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（29）日回應，若未來可無核廢料、核能又可以安全，她當然不反對，未來就算安全報告通過之後，也還有核安檢驗、凝聚民眾共識的工作，所以距離核電要真正重啟，其實還言之過早。





今早8時50分，蘇巧慧、民進黨新北市議員翁震州、民眾黨市議員陳世軒等人，前往新莊後港昭德宮，出席「慶祝媽祖來臺260週年三獻禮法會」，並短暫接受媒體聯訪。

記者提問，現在外傳好像核二廠要重啟，有聽到地方有一些反彈聲音？對此，蘇巧慧表示，她自己的態度非常清楚，就是如果未來可以有「沒有核廢料」、「核能又可以安全」的核電，「我當然不反對」。

蘇巧慧說，台電昨日所發布的報告，其實是為老舊核電廠的安全運作開始檢測所進行的，未來就算安全報告通過之後，也還要有核安檢驗、民眾共識，所以距離核電要真正重啟，其實還言之過早。







