重啟核能 總統重申「2必須、3原則」 台電洽國外專家自我安檢

總統府「國家氣候變遷對策委員會」顧問簡又新今天(30日)應邀至委員會進行專題演講，再拋出「重啟核能」議題。總統府發言人郭雅慧在會後記者會上表示，對於核電立場，賴清德總統堅持「2必須、3原則」；台電董事長曾文生則表示，台電正在洽詢核電廠原廠與國外專家，以進行後續自我安檢。

總統府「國家氣候變遷對策委員會」30日下午召開第五次會議，委員會顧問簡又新在會中再拋出「重啟核能」，指台灣應重新思考核能政策，否則恐難達到2030年減碳目標，且「有充足的電力才有AI算力」。

對此，總統府發言人郭雅慧晚間在會後記者會上表示，賴清德總統在會中未對簡又新的發言多做評論，成立「國家氣候變遷對策委員會」這個平台就是希望讓委員、顧問在會中表達多元意見，進而凝聚更多社會共識，總統一直都很尊重各界學者專家與民間團體代表對於能源議題各有立場。

郭雅慧強調，總統對於核能的態度一如既往，堅持「2必須、3原則」，也就是核安會必須依法訂定安全審查程序辦法，台電必須依照核安會所訂辦法進行自主安全檢查；而「3原則」則是核安無虞、核廢有解、社會有共識，政府未來仍會持續推動能源轉型，讓台灣的發展更安全、更永續。

台電董事長曾文生進一步指出，核安會已於今年10月8日公布安全審查相關細則，台電將據此進行自我安檢。台電目前正在啟動再運轉計畫，包括透過維修恢復機組在除役前的功能，並保持組織人力的完整性；至於自我安檢，與過去機組延役所要進行的工作有一半相同，過去核一廠的自我安檢為期4年，此次台電將找原廠與國外專家投入安檢工作。他說：『(原音)我覺得這個題目大概社會都高度 關注，我們希望在他自我安檢的一些工作上面，能夠更有秩序的來進行，所以我們現在已經積極在洽相關的專家、包括原廠，來做自我安檢的一些相關工作。其實所有的自我安檢的工作都必須確實進行之後，才會比較清楚知道後續的藍圖會是什麼樣的狀況。』

至於目前我國AI算力的耗能情形，曾文生表示，全球各國電力需求增長相當大的動力來自AI資料中心，而 AI資料中心最上游的生產在台灣，因此，台灣用電成長最主要仍來自於半導體產業。他強調，設置一個AI資料中心的電源容量至少10MW，但設置一座晶圓廠則需200MW起跳，因此台灣與國際面對電力需求的核心問題其實不太相同。