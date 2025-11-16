重啟核談判 伊朗：美國未展現公正態度

伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)今天(16日)表示，華盛頓目前對德黑蘭的態度並未顯示出，它已做好進行「平等與公正談判」的準備。此前，美國總統川普(Donald Trump)上週曾暗示可能與德黑蘭舉行會談。

自以色列6月襲擊伊朗，以及美國隨後對伊朗核設施發動空襲以來，針對德黑蘭核計畫重啟對話的嘗試均告失敗。

美國及其歐洲盟友和以色列指責德黑蘭，利用核子計畫作為掩護，企圖發展核武。伊朗則表示，其核子計畫僅用於民用目的。

在以伊於6月爆發12天的空戰前，德黑蘭和華盛頓進行了5輪間接核談判，但面臨到諸多障礙，例如美國希望伊朗完全放棄鈾濃縮活動。

阿拉奇在德黑蘭舉行的一項會議上表示：「美國不能指望通過談判，獲得它在戰爭中無法獲得的東西。」

他補充說：「伊朗始終願意參與外交，但不會參與旨在脅迫的談判。」

在同一會議上，伊朗副外長哈蒂柏札德(Saeed Khatibzadeh)指責華府將談判「當作作秀」，藉此實現其戰爭目標。 (編輯：沈鎮江)