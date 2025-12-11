重啟核電不同調？柯志恩批核安會「延役、除役方向混亂」：對台電擺爛沒辦法

經濟部長龔明鑫日前表示台灣有機會在2028年重啟核電，但國民黨立委柯志恩今（11）日在教文委員會質詢核安會主委陳明真時批評，台灣現在整個能源政策混淆不清，針對核電再運轉計畫以及核能除役流程兩案誰會先遞件，核安會作為核安核管機關，主導權卻不在核安會手上，「難怪台電都不鳥你們」。

柯志恩指出，儘管龔明鑫表態最快在2028年重啟核三，但於此同時核二、核三除役也已經審查完成，只要台電再提交環境評估就可能完成除役，質疑核安會到底是會先收到台電的除役環評，還是重啟核三的再運轉計畫？質疑現在政策方向非常混亂，核安會作為主管單位只能審查，核能是否重啟仍然掌握在經濟部手上。對此核安會核安管制組長高斌表示，目前還沒有收到台電的再運轉計畫報告，報告送進來核安會就會依法審查，只要符合法規與安全要求，核安會就會核發再運轉執照。

柯志恩表示，國外核電重啟的時間不一，美國最快1年半，但也有可能到五年之久，核三今年五月除役，各項機組一直都有在安檢，是否有機會在2028年重啟核三？陳明真回應，如果台電審查報告完整，回覆意見也都有改善、現場視察沒有問題，有機會在2028年重啟。

柯志恩指出，總統賴清德已經表態不排斥新型核電「小型模組化反應爐」（SMR），核安會也提出8億預算佈局SMR相關技術，根據國際原子能轉數，全球目前20個國家皆投入新型核能的技術開發，台灣相對在進度上已經落後，再加上台灣過去的核能政策，核工相關人才已經出現斷層，質疑是否能夠因應未來對於核能的人才趨勢與需求。

柯志恩續指，核安會是核安的核管機關，但台電在核廢最終處置場選址的長期擺爛，核安會是一點辦法都沒有，明明是監管機構卻一點權利都沒有，「難怪台電都不鳥你們」，法規上核安會有要求台電負起最終處置場選址責任的權力，現在只能做行政裁罰，還被法院撤銷，永遠只能書面糾正缺失、繼續要求改正。



