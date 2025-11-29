重啟核電先做政策環評 挨批雙標

圖為核三廠。（本報資料照片）

經濟部核定台電核二、核三現況分析報告，開始自我安檢，預計民國116年核三提出再運轉計畫，通過即可重啟。環境部長彭啓明29日建議，環境部站在保護環境的立場，能源主管機關可先做政策環評再討論，即可納入公共參與的意見，至於核電安全等專業部分，須由核安會處理。

台灣僅核四興建前曾環評，外界質疑為何核二、核三重啟無須環評，但仍未定案。彭啓明29日出席與運動部及歐洲經貿辦事處合辦，於觀音山舉辦的「環保永續健行，低碳健康山林」活動時受訪作了前述表示。

彭啟明表示，環境部站在保護環境的立場，非常樂意再與核安會討論，不過個案環評會需要比較久的時間，台電也未正式提交核三再運轉書，因此目前尚未看到審核的細節及程序，預估至少還有1年的時間，可來討論或研議。

對此經濟部並未接球，強調主管機關目前並無要求要做環評，以後就是再看核安會如何規定。

但氣候先鋒者聯盟發起人楊家法怒批環境部「雙標」，為何興達電廠3、4號等轉為轉備用後，沒要求再做環評，但核電廠延役就要。

另外，現行核管法對核電廠已有嚴格安檢要求，不該再另外再增加一道機制，重啟又多一個N（未知數），變成「1.5年（台電）+N（核安會）+N（環評）」，有違國際加速核電審查程序趨勢。

經濟部認為，核電廠再運轉，只是原有機組安檢換修，仍是原有的開發範圍，並未增建。如果安檢也要做環評，那其他火力電廠未來檢查時，是否也要做？這是需要先釐清的部分。

經濟部強調，該部的原則就是尊重核安會規定，現在該會只有要求做安檢，如果以後有其他規定也會遵守。

相較一般環評是針對個案審查，且具否決權，政策環評是上位政策的策略性評估，並沒有法律否決權，主要是整理出通案性原則，可讓未來個案開發行為簡化審查。