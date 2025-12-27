重啟核電成趨勢 美歐日厚植發電力

核能產業在2025年正式宣告回歸，在氣候目標、能源主權以及新興技術所驅動的電力需求激增下，核能發電量預估將創下歷史新高，國際間重啟核電趨勢，2026年會更明顯。

國際原子能總署在2025年的報告中，連續第5年上調全球核能成長預測，並稱全球目前有超過70GW（百萬瓩）的核電機組正在建設中，為1980年代以來最多。在美國，川普政府先後重啟密西根州的巴利塞德核電場與賓州三哩島核電站的1號機組，也對核能提供空前的激勵政策，力求2030年前建立自主濃縮鈾供應鏈。

歐洲自2022年能源危機以來，對核電有180度轉變。至2025年，有23個歐洲國家在投資或積極考慮民用核能，特別是北歐，瑞典正計畫在2045年前新建10座大型反應爐；曾反核電的丹麥與挪威，也在2025年立法進行民用核能的可行性研究。

大陸目前擁有全球最大的核電建設規模。截至2025年中期，已有56座營運中的反應爐，另有32座在建。國務院已批准5個新核電項目，共計10座反應爐。

日本正從福島核災陰影中走出，重新擁抱核電。世界最大核電站，柏崎刈羽核電站重啟獲關鍵進展。日政府計畫到2040年讓核能占據20％電力結構，等同現有36座反應爐全上線。