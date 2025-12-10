重啟核電！日北海道「泊」核電廠審獲地方同意 最快明年3月再發電

即時中心／林耿郁報導

北海道電力公司，近年積極促成「泊」核電廠3號機重啟運轉；歷經12年審查，今（2025）年7月取得日本原子力規制委員會同意。北海道知事鈴木直道預計將於今（10）天的議會質詢中，正式表明同意該機組「再稼動（再啟動）」。

核電重啟！NHK報導，北海道「泊」核電廠位於泊村，內部設置3座反應爐，其中3號機於2009年啟用，是全日本最晚建成、相對新穎的核電機組。

2011年311福島核災後，泊廠內3台機組，先後在2012年5月前停止運轉；2013年起申請「重啟發電」審查。

地方已同意 北海道知事成關鍵最後一票

經過12年時間，今年7月獲審查通過。8月中央政府向在地4町村（泊村、共和町、岩內町、神恵內村）尋求理解；四町村議會陸續支持「再稼動」決議，11月份取得在地居民多數表態同意。

北海道該區域長期受核電廠與週邊產業支持，地方經濟團體多次陳情要求盡速重啟發電。

知事鈴木直道此前已表達「積極」態度，強調將以安全對策、道議會討論與現場視察結果作為最終判斷依據。

如果今天鈴木知事也正式同意，地方手續將全部「完備」；北海道電力最快可於2027年初，正式重啟泊3號機組。

經驗不足：半數人員未曾執行實際運轉

泊核電廠停機已13年，雖然在311後，電廠陸續新增多項安全措施，但現任160名工作人員，多達79人從未實際操作過反應爐。

目前北海道電力已設置模擬中央控制室，進行突發事故訓練，同時派員至其他核電廠累積經驗；公司表示，長期停機導致技術傳承斷層，「緊急時刻操作能力」是現階段的重大培訓課題。

同時，泊核電廠所在的「後志地區」地形狹窄、山海相鄰；若發生強烈地震、土石流災害、海嘯或核事故時，既有避難路線可能中斷。因此大型天災發生時，核電廠的安全性，以及廠內人員如何順利撤離，至今仍是未解難題。

