重啟自耕農公地放領 宜蘭大南澳首案最快農曆年前完成移轉登記

圖：內政部提供

[Newtalk新聞] 賴清德總統承諾的重啟公地放領政策已開始逐步實現，首批宜蘭縣大南澳台拓地試辦放領案，共計326筆、約64公頃農地，已由宜蘭縣政府在今(115)年1月12日舉辦說明會，向民眾說明申請方式及相關注意事項，並在當地設立服務據點，分批辦理現地調查，首筆案例預計最快在農曆年前完成移轉登記。

內政部今（15）日部務會報安排地政司報告「公地放領辦理進度」。部長劉世芳表示，為簡化公地放領流程，內政部已將國有耕地放領實施辦法修正草案送行政院核定，並陸續檢討修正聯繫及工作要點，督促各縣市政府成立放領工作小組，依財政部國有財產署清查規劃期程，召開公地放領審議會審議，全力完成政策目標。

內政部進一步說明，為落實政府重啟公地放領政策，自114年11月起即陸續檢討相關規定，朝簡化放領行政流程目標修正，包含：簡化民眾檢附文件、研議免除縣市政府審定及公告程序，且預計延長公告民眾申請承領期間為1年，同時推動縣市政府受理申請民眾承領單一窗口，民眾於申請承領時就能同時申請繳清全部地價，以期早日完成放領工作。

內政部表示，近期公地放領審議會通過的宜蘭縣大南澳台拓地試辦放領案，已由宜蘭縣政府在今年1月12日舉辦說明會，向民眾說明申請方式及相關注意事項，並在當地設立服務據點，分批辦理現地調查。內政部提醒，民眾應在公告期限內申請承領，逾期將視為放棄，已繳清地價者，預計可在今年農曆年前完成移轉登記，取得承領土地所有權。

內政部補充指出，昨（14）日已召開第2次公地放領審議會，審議通過台東縣土地5筆，面積約2.82公頃。同時，也請財政部國有財產署說明後續規劃清查情形及通案辦理期程，並由農業部說明，配合放領政策修正公有土地放領影響水源涵養國土保安及自然保育認定作業要點進度。

內政部強調，這次重啟公地政策推動，有賴各機關全力配合，透過相關行政簡化措施，加速公地放領作業，完成政策目標。

