重啟軍事對話！中美夏威夷舉行海空安全會晤 聚焦降低風險

據大陸官方與美國印太司令部消息，中美兩軍於18日至20日在美國夏威夷舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤，該會議旨在促進相關人員之間的討論，專注於降低不安全與不專業遭遇的風險。本次會晤是兩國軍方逐步恢復溝通管道的重要一步。

圖為中美2024年11月於大陸山東青島舉行的海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤。（資料照／翻攝大陸國防部官網）

據大陸官方22日消息，會議中，中美雙方以兩國元首重要共識為指引，在平等和尊重的基礎上，就當前中美海空安全形勢交換了意見，探討了兩軍海空相遇典型案例，評估了《中美海空相遇安全行為準則》年度執行情況，並討論了改進中美海上軍事安全問題的措施，同時就2026年工作小組會議議題交換了意見。

廣告 廣告

美國印太司令部、美國太平洋艦隊、美國太平洋空軍和美國海岸防衛隊的軍事官員與大陸人民解放軍代表共同參與了此次會議。根據大陸海軍官方社群媒體發布的消息，雙方進行了「坦誠和建設性的交流」，主要就中美當前海空安全形勢交換了看法。

雙方一致認為，中美海上軍事安全磋商機制會議有助於兩軍海空一線部隊更加專業、安全地開展互動，有利於避免誤解誤判、管控風險危機。此次會議是在中美關係經歷數月貿易緊張後，兩國軍方逐步恢復軍事對軍事溝通的一部分。據了解，該安全磋商機制是半年舉行一次的會議。

大陸方面同時強調，堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全的行為，堅決反對任何針對中方的侵權挑釁和抵近偵察滋擾，將繼續依法依規堅定捍衛國家領土主權和海洋權益，維護地區和平穩定與繁榮。

延伸閱讀

川普將列「太陽卡特爾」為恐怖組織 馬杜洛：建構虛假敘事逼下台

川普政府效率部提前收攤？OPM局長澄清：原則仍存在且運作良好

外媒稱台美關稅協議將拍板 藍黨團要求政府一週內說明