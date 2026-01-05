重啟門羅主義 重建西半球勢力範圍

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動後，委內瑞拉暫時由副總統羅德里格斯出任代理總統。外界關注這個國家接下來會如何發展？而在過往美國干預其他地區或國家的歷史經驗，也值得借鏡。綜合BBC與華府智庫專家分析，從1989年美軍入侵巴拿馬，逮捕當時總統並押往美國審判，到1994年派兵海地、2001年與2003年分別入侵阿富汗與伊拉克，美國介入一國政權更迭的案例來看，政權可以被迅速推翻，但社會秩序、制度與民眾生活的長期穩定，卻往往付出沉重代價！川普甚至高喊門羅主義名號 ，強化美國不容挑戰的全球地位，然而，由美國開出的處方箋，究竟能否對症下藥，還是留下無盡後遺症?

委內瑞拉民眾 赫南德茲：「其實我很焦慮，因為不知道接下來會發生什麼事，我努力讓自己保持冷靜。」

委內瑞拉民眾 阿瓦雷茲：「現在我希望政府能夠迅速回應，協助我的家人 我的孩子，因為他們差一點就在這裡被殺害，你知道嗎 我的孩子幾乎喪命。」

美國國務卿 盧比歐：「這不需經國會授權，因為這不是入侵，我們沒有占領1個國家，這只是1次逮捕行動，是美國(FBI)的執法行動。」

國際法分析師 卡茨：「美國逮捕馬杜洛，可能違反了多項國際法，首先 這當然違反了，聯合國憲章第2條，規定的國家間條約，此外還需要考慮的是，國家元首享有的豁免權。」

最高法院憲法庭庭長 達梅立奧：「茲命令委內瑞拉副總統 ，羅德里格斯 承擔並行使 ，委內瑞拉共和國總統職位。」

委內瑞拉強人馬杜洛倒台後，由副總統接掌職權。表面上，政權迅速交接，卻不代表這個長期陷入危機的國家，真的踏上民主之途。

華府智庫戰略暨國際研究中心高級顧問 坎西恩：「新政府很可能在人口密集區行使權力，但卻無法在內陸地區行使權力，而內陸地區充斥著幫派，販毒集團和遊擊隊。」

專家指出，即使新政府看似暫時穩住局勢，但委內瑞拉長期動盪，隨時可能走向「失敗國家」狀態。這樣的場景，也讓外界回想起美國過去多次介入他國政權更迭後，留下的長期後遺症。

聖母大學法學教授 奧康奈爾：「巴拿馬是一個非常小的國家，當時境內有大量美軍駐紮，有一位經過選舉 準備接掌政權的人，而美國支持了這次政權更替。」

1989年，美軍入侵巴拿馬，逮捕總統諾瑞嘉並押往美國審判。當時，美國支持的民選領導人接手政權，但行動造成數百人死亡，至今仍沒有官方完整的死亡統計，也沒有為巴拿馬留下真正穩定的制度基礎。

時任美國總統 柯林頓：「我的美國同胞們 我要宣布，海地的軍事領導人，已同意下台 交出政權。」

31994 年，美國派遣2.5萬名士兵和航空母艦前往海地，當時政權幾乎不戰而倒。然而30多年過去，海地並未迎來繁榮，反而陷入政權輪替、暴力與人道危機。

聖母大學法學教授 奧康奈爾：「美國過去的入侵行動並沒有帶來好結果，2003年入侵伊拉克就是案例，那次入侵讓美國付出了慘痛代價，也讓全世界付出了慘痛代價。」

2003年美國入侵伊拉克後，當地陷入血腥災難之中；阿富汗在歷經20年、耗費數十億美元的國家重建後，卻在2021年美軍撤離後短短數日內全面崩潰。

聖母大學法學教授 奧康奈爾：「在塔利班政權垮台後，美國仍在阿富汗停留數十年，這是違法的 讓國家付出代價。」

BBC指出，無論是過去干預留下的陰影，還是美國可能再度介入委內瑞拉，都令人憂心。川普把逮捕馬杜洛稱為門羅主義延伸，並結合自己姓名自創「唐羅宣言」，強調美國在西半球的主導地位永不受質疑。

中國國際問題研究院拉美研究員 章婕妤：「這不僅加劇拉丁美洲地區的緊張局勢，也嚴重衝擊全球政治經濟體系的穩定。」

BBC分析，美國這次舉動可能預告未來一年全球局勢動盪。歷史證明，武力能推翻政權，但秩序與信任難以短時間重建。委內瑞拉的未來，正站在這些歷史陰影交會點上。

