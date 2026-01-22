重啟5小時就出事！日本「柏崎刈羽核電廠」驚傳異常緊急關閉

柏崎刈羽核電廠5～7號機。 圖：取自東京電力公司

[Newtalk新聞] 日本21日重啟全球最大核電廠柏崎刈羽，這是自2012年停機後，時隔13年重新運轉。綜合日媒報導，柏崎刈羽核電廠6號機組的反應爐昨日晚上7點多啟動，但才過幾個小時，今(22)晨0時左右機組就警報大作，重啟不到一天就緊急停機，過程約5小時。

綜合日媒報導，2011年311東日本大地震引發巨大海嘯，癱瘓日本福島第一核電廠，災後日本境內54座核反應爐全數停機。但昨日晚上7時多東京電力公司重啟日本新潟縣、號稱全球規模最大的「柏崎刈羽核電廠」，這也是該機組於2012年3月起長期停機後，時隔13年又10個月以來重新運轉，也是東京電力公司旗下首次重啟核電機組。

不過柏崎刈羽核電廠6號機組的反應爐啟動後，廠方逐步拔出抑制爐心核分裂反應的「控制棒」，確認反應穩定持續、達到所謂「臨界」狀態後，將進入正式發電的準備階段，原本預計27日起開始進行試驗性送電。

但東京電力公司表示，柏今日凌晨零時28分左右，與控制棒操作與監控相關的警報突然響起，人員趕緊中斷作業。初步判斷異常可能與電氣系統或負責控制棒操作、監視的設備有關，並已更換相關控制面板的電氣零組件，但狀況仍未改善。由於確認故障原因預期將耗費時間，東京電力最終決定停止反應爐運轉，並已通報原子能管制委員會及新潟縣政府。

不過東電強調，儘管6號機當時處於臨界狀態，但反應爐本身並無異常，未出現安全問題，也未對外界環境造成影響。

