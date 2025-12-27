重喚熱情！ 國民黨員培訓 鄭麗文親自授課

國民黨主席鄭麗文身兼革實院長，27日親自為黨員授課。（圖／TVBS）

要宣揚國民黨的中心思想，身兼「革實院長」的國民黨主席鄭麗文，今天（27）親自為黨員授課，還主動說明，自己去悼念白色恐怖紀念者的原因，希望重新喚起黨員熱情。不過，同樣在27號登場的，國民黨中央委員投票，選情卻是歷屆最冷清。

國民黨主席鄭麗文身兼革實院長，27日親自為黨員授課。（圖／TVBS）

配合人員指引 擠進狹小的 圈票處，178分的身高國民黨主席鄭麗文，略顯吃力，花了八分鐘，終於蓋完。國民黨主席鄭麗文：「塞不進去... (太大張)。」但碩大的選票，不只在圈選中掉落地面，投票時折起的厚重選票還一度塞不進票匭。作為藍營最高權力機構，中常會改選的前哨戰，中央委員選舉27號藍營大咖 全台同步參與。

台中市長盧秀燕：「身為一個黨員 資深的黨員，我來善盡我黨員的職務 選賢與能，那希望國民黨有好的組織好的結構。」不過這回，應選中央委員190位，卻只有212人登記參選，相較於上一屆230人，上上一屆365人，這回堪稱史上最冷清，就連首次參選的連戰次子，連勝武都有察覺。

國民黨中央委員候選人連勝武：「聽我哥哥他們講過，以前這個大家競爭非常激烈，有很多老前輩，這次看到很多新的，年輕的朋友跟我一起出來，有很多也是第一次 出來一起打拚，這個是很好的事情啦。」

相較以往 黨內參與 意願偏低，要如何喚醒 黨員熱情，27號下午 身兼革實院長的 鄭麗文，親自 幫400名 黨員培訓。國民黨主席鄭麗文：「我呢 自告奮重 要來擔任革實院的院長，希望能夠跟我們所有新進的黨員，有像今天面對面交流的重要時刻，為什麼我去悼念白色恐怖，有人為了他的政治理想，坐了一輩子的牢，我們不希望這種悲劇再重演，(加油 國民黨 加油)。」

著口號振臂，首次跟黨員面對面，也自動澄清 白色恐怖紀念者 的真實原因，但整場的主軸 依舊是，兩岸和平。

