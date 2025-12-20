重回案發現場！張文「直墜垃圾回收場」高清照曝光

張文在誠品南西墜樓。（圖／東森新聞）





27歲男子張文昨（19）日傍晚在北車、中山進行攻擊，造成3人死亡，自己也於中山的南西誠品墜樓輕生身亡。有南西誠品的員工現身說法，表示張文墜樓的地點平時堆滿了紙箱，懷疑他只是想要逃跑，卻沒發現紙箱堆被清除了，導致直接死亡，如今張文的墜樓地點高清照也曝光了。

《EBC東森新聞》記者今（20）日回到案發現場，張文墜落的地點已收拾乾淨，該處堆了一些大大小小的紙箱，有些壓扁摺疊好整齊擺放，有些則是仍是立體狀態，最裡面的紙箱高度推測有1.5米左右；再查看Google街景地圖，紙箱數量比目前還要多，不過幾乎都是在屋簷底下，若真要藉此緩衝，恐怕有些困難。警方尚未證實相關說法，詳細犯案動機、輕生原因仍待調查。

廣告 廣告

平時堆放更多紙箱。（圖／翻攝自Google Maps）

南西誠品的員工在Threads發文，透露張文的墜落地點是垃圾回收場，該處平時堆滿紙箱，案發前一天紙箱堆放高度達一個成人高，但在張文墜樓前已經被清走大半，數量變很少，懷疑張文不是真的想輕生，或許原本有以紙相當緩衝後逃跑的想法，還存有僥倖心態，只是沒想到緩衝物被清走了。

張文直接跳進垃圾回收場。（圖／東森新聞）

貼文引發網友熱議，「他脫了裝備到地面，可以混入人群中」「應該都想好路線了」「很驚訝怎麼會選在那個地點? 原來如此」「支持誠品嚴查近期去過頂樓的監視器畫面，提供給警方做調查」；不過也有人認為，張文是從六樓墜落，就算有近2公尺高的紙箱當作緩衝，以紙箱的強度來說，死亡率還是相當高，「何況跳之前不也會看一下確認紙皮位置嗎？發現紙皮堆沒了還跳？」「這個高度有紙箱99.99%不死也逃不了，而且真要逃不用脫護具。」「紙箱都是堆在屋簷下，怎麼跳都不可能跳進屋簷裡的好嗎」。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

北捷恐攻／57歲男勇阻張文傷重不治 妻憶：平日就很仗義

獨／獨家畫面！ 張文持刀走過誠品四樓 37歲銀行員命喪刀下

差一步成大屠殺！張文汽油彈意外起火 原始計畫曝光

