重回母校東園國小OB賽 張奕:有信心擠進經典賽30人名單

生活中心／陳堯棋 張智凱 台北報導

為台灣拿下睽違29年的威廉波特世界冠軍的台北市東園少棒，今天（13日）下午首度舉辦OB賽，超過300名校友共襄盛舉，現役球員包括富邦悍將投手張奕、日職歐力士投手陳睦橫，都回娘家切磋球技。日前中職會長蔡其昌證實，明年經典賽43人名單全員點頭，民視新聞獨家掌握，張奕表態接受國家隊徵召，目前已開始恢復訓練，強調有信心拚進最後的30人大名單。

東園少棒總教練賴敏男，儘管年過半百，但投起球來虎虎生風，在他的背後，鎮守游擊大關的，就是他20年前所帶出來的，富邦悍將投手張奕，師徒倆同台比賽，依舊默契滿分。

重回母校東園國小OB賽切磋球技 張奕：有信心擠進經典賽30人名單

東園少棒總教練賴敏男 。（圖／民視新聞）

東園少棒總教練賴敏男：「我在東園也(任教)32年了，他覺得說，他們球員覺得說，利用這個(威廉波特)冠軍來號召，應該會蠻多校友回來的，感謝這些老校友，對於我們東園的精神，對整個的傳承，這樣子的活動非常有意義。」東園少棒OB會長陳冠任：「畢業了或是說，你現在在工作的校友，你可以利用棒球 因為喜歡棒球，去做很多，一些回饋，或是利用棒球做很多的事情。」成軍33年的東園少棒，舉辦首屆校友OB賽，傳承經驗！包括張奕、歐力士投手陳睦衡在內，超過300人回娘家切磋球技。至於明年三月開打的棒球經典賽，中職會長蔡其昌證實，43人大名單已全數點頭，而張奕正是其中一人。

重回母校東園國小OB賽切磋球技 張奕：有信心擠進經典賽30人名單

蔡其昌證實經典賽台灣隊43人名單已全數點頭 。（圖／民視新聞）

富邦悍將投手張奕：「就一直維持自己的狀態，然後到(1/15)集訓那一天，然後不要受傷為主，對自己的信心是有的，但會不會被選到(30人名單)是不知道，但我會好好準備好。」強調休賽季持續照表操課、維持身體狀態，日媒推測，日本首戰迎戰台灣，可能推派道奇總冠軍賽MVP山本由伸先發，加上大谷翔平率領的打線，史詩級對決，台灣該如何應戰？富邦悍將投手張奕：「個人覺得不管對手是誰，只要自己能好好準備好，能對付他們，是我自己的一個課題，所以不管對手是誰，都會好好去面對。」運動部長李洋：「(日本隊)這部分的話，蔡會長有跟我們，我們兩個有去了解這部分，我覺得我們台灣絕對會盡全力，拚戰到底。」喊話無所畏懼、全力以赴，經典賽倒數三個月，積極備戰，努力為國爭光。





